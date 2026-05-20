Українцям призначать нову надбавку до пенсії: кому нарахують 40%

Самотні пенсіонери віком від 80 років можуть оформити щомісячну надбавку до пенсії у розмірі 1038 грн. Для цього потрібно пройти лікарсько-консультативну комісію та подати заяву до Пенсійного фонду.

Про це пише портал “Новини.LIVE” з посиланням на дані Пенсійного фонду України.

Надбавка призначена для людей похилого віку, які потребують постійного стороннього догляду. Виплата не нараховується автоматично, тому пенсіонер має самостійно звернутися до ПФУ.

Згідно із законом №1727, право на доплату мають самотні громадяни старше 80 років, які отримують пенсію за віком. “Самотніми” вважаються пенсіонери, які не мають працездатних родичів, зобов’язаних їх утримувати, незалежно від місця проживання таких родичів.

Розмір надбавки становить 40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році цей показник зріс до 2595 грн, тому сума доплати складає 1038 грн.

Відео дня

Для оформлення допомоги пенсіонер повинен відповідати кільком умовам: бути старше 80 років, проживати самостійно, не мати працездатних родичів та мати довідку ЛКК про потребу в постійному догляді.

Щоб отримати надбавку, спочатку потрібно звернутися до сімейного або профільного лікаря та пройти лікарсько-консультативну комісію. Після цього необхідно подати заяву до сервісного центру Пенсійного фонду.

Для оформлення виплати знадобляться паспорт, ідентифікаційний код, медична довідка від ЛКК та декларація про доходи. За потреби також можуть вимагати документи про склад сім’ї або підтвердження самостійного проживання.

Нагадаємо, у травні 2026 року пенсії по інвалідності в Україні виплачують уже з урахуванням березневої індексації. Розмір виплат залежить від групи інвалідності, страхового стажу та категорії отримувача, а для військових, учасників бойових дій і постраждалих від аварії на ЧАЕС передбачені окремі мінімальні суми.

Раніше повідомлялося, що у травні частині пенсіонерів віком від 65 років можуть перерахувати виплати. Йдеться лише про непрацюючих громадян, які мають достатній страховий стаж — щонайменше 35 років для чоловіків та 30 років для жінок.