Украинцам назначат новую надбавку к пенсии: кому начислят 40%

Одинокие пенсионеры в возрасте от 80 лет могут оформить ежемесячную надбавку к пенсии в размере 1038 грн. Для этого нужно пройти врачебно-консультативную комиссию и подать заявление в Пенсионный фонд.

Об этом пишет портал "Новости.LIVE" со ссылкой на данные Пенсионного фонда Украины.

Надбавка предназначена для пожилых людей, нуждающихся в постоянном постороннем уходе. Выплата не начисляется автоматически, поэтому пенсионер должен самостоятельно обратиться в ПФУ.

Согласно закону №1727, право на доплату имеют одинокие граждане старше 80 лет, которые получают пенсию по возрасту. "Одинокими" считаются пенсионеры, которые не имеют трудоспособных родственников, обязанных их содержать, независимо от места проживания таких родственников.

Размер надбавки составляет 40% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В 2026 году этот показатель вырос до 2595 грн, поэтому сумма доплаты составляет 1038 грн.

Відео дня

Для оформления помощи пенсионер должен соответствовать нескольким условиям: быть старше 80 лет, проживать самостоятельно, не иметь трудоспособных родственников и иметь справку ВКК о потребности в постоянном уходе.

Чтобы получить надбавку, сначала нужно обратиться к семейному или профильному врачу и пройти врачебно-консультативную комиссию. После этого необходимо подать заявление в сервисный центр Пенсионного фонда.

Для оформления выплаты понадобятся паспорт, идентификационный код, медицинская справка от ВКК и декларация о доходах. При необходимости также могут потребовать документы о составе семьи или подтверждение самостоятельного проживания.

Напомним, в мае 2026 года пенсии по инвалидности в Украине выплачивают уже с учетом мартовской индексации. Размер выплат зависит от группы инвалидности, страхового стажа и категории получателя, а для военных, участников боевых действий и пострадавших от аварии на ЧАЭС предусмотрены отдельные минимальные суммы.

Ранее сообщалось, что в мае части пенсионеров в возрасте от 65 лет могут пересчитать выплаты. Речь идет только о неработающих гражданах, которые имеют достаточный страховой стаж — не менее 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин.