Попри відсутність масового підвищення пенсій у червні, частина українців усе ж отримає більше грошей. Йдеться про пенсіонерів, які працюють, та громадян, яким належать надбавки за вік.

У червні пенсіонерам підвищать виплати. Проте це стосується не всіх категорій громадян. Фокус з’ясував, кому саме можуть нарахувати більше коштів.

Кому перерахують пенсію у червні 2026 року

В Україні стартував щорічний автоматичний перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів. Наголосимо, що охоплює він лише тих, хто після призначення виплат або попереднього перерахунку продовжував офіційно працювати та накопичував страховий стаж.

Перерахунок пенсії працюючим пенсіонерам стартував у квітні 2026 року Фото: Pexels

Правила такого перерахунку визначені частиною 4 статті 42 закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Як пояснили у Пенсійному фонді України (ПФУ), перерахунок для працюючих пенсіонерів проводиться автоматично без необхідності подавати окрему заяву.

Відео дня

Так, у червні 2026 року підвищену пенсію зможуть отримати працюючі пенсіонери, яким у квітні було проведено перерахунок пенсії

Фактично підвищення виплат відбувається не одразу після перерахунку, а із затримкою, що пов’язано зі звітністю роботодавців про сплату єдиного соціального внеску. Дані про зарплату та страховий стаж надходять до системи після завершення звітного періоду, тому Пенсійному фонду потрібен час для їх верифікації. Проте затримання не впливає на загальний розмір виплат. Пенсіонери отримують не лише оновлену суму, а й доплату за період, з якого мав бути застосований перерахунок.

Хто має право на перерахунок пенсії

Автоматичний перерахунок пенсії працюючим пенсіонерам проводиться для тих, хто відповідає одній із двох умов.

Перша категорія — це пенсіонери, які після призначення або попереднього перерахунку пенсії набули щонайменше 24 місяці страхового стажу. У такому разі може враховуватися або лише додатковий стаж, або додатковий стаж разом із новою зарплатою залежно від того, який варіант вигідніший для людини.

Друга категорія — ті, хто після попереднього перерахунку має менше ніж 24 місяці стажу, але з моменту призначення або останнього перегляду пенсії минуло не менше двох років. У цьому разі пенсія в Україні перераховується лише з урахуванням додатково набутого стажу.

Вікові надбавки до пенсії у червні — хто отримає доплату

Крім виплат після перерахунку пенсій для працюючих пенсіонерів, у червні продовжать діяти вікові надбавки. Йдеться про щомісячну компенсаційну виплату для громадян, яким виповнилося 70 років і більше.

Пенсіонери можуть отримати надбавки за вік якщо загальний розмір їхніх виплат не перевищує 10 340,35 грн Фото: З відкритих джерел

Таку надбавку до пенсії можуть отримати пенсіонери, якщо загальний розмір їхніх пенсійних виплат не перевищує 10 340,35 грн. Це показник середньої заробітної плати в Україні за 2020 рік, який враховується для обчислення пенсії.

Вікову надбавку до пенсії українці можуть отримати, якщо загальний розмір їхніх пенсійних виплат не перевищує 10 340,35 грн

У Пенсійному фонді зауважили, що при призначенні надбавки враховується не лише основний розмір пенсій, а й усі передбачені законом доплати, зокрема, додаткові пенсії, суми індексації, цільова грошова допомога, щомісячна компенсація у разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Сума вікової надбавки визначається залежно від того, скільки років виповнилося пенсіонеру:

570 грн — для осіб віком від 80 років;

456 грн — для пенсіонерів від 75 до 79 років включно;

300 грн — для громадян віком від 70 до 74 років включно.

Ці доплати є фіксованими. Вони встановлюються і виплачуються з дати досягнення відповідного віку — 70, 75 або 80 років. При цьому виплати не залежать від виду пенсії, закону, за яким призначена пенсія, тривалості страхового стажу чи факту роботи пенсіонера.

Раніше Фокус повідомляв, що самотні пенсіонери, яким виповнилося 80 років, мають можливість оформити щомісячну доплату до пенсії в розмірі 1038 грн.