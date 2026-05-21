Несмотря на отсутствие массового повышения пенсий в июне, часть украинцев все же получит больше денег. Речь идет о работающих пенсионерах и гражданах, которым положены надбавки за возраст.

В июне пенсионерам повысят выплаты. Однако это касается не всех категорий граждан. Фокус выяснил, кому могут начислить больше средств.

Кому пересчитают пенсию в июне 2026 года

В Украине стартовал ежегодный автоматический перерасчет пенсий для работающих пенсионеров. Подчеркнем, что охватывает он только тех, кто после назначения выплат или предыдущего перерасчета продолжал официально работать и накапливал страховой стаж.

Перерасчет пенсии работающим пенсионерам стартовал в апреле 2026 года

Правила такого перерасчета определены частью 4 статьи 42 закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Как пояснили в Пенсионном фонде Украины (ПФУ), перерасчет для работающих пенсионеров производится автоматически без необходимости подавать отдельное заявление.

Так, в июне 2026 года повышенную пенсию смогут получить работающие пенсионеры, которым в апреле был произведен перерасчет пенсии

Фактически повышение выплат происходит не сразу после перерасчета, а с задержкой, что связано с отчетностью работодателей об уплате единого социального взноса. Данные о зарплате и страховом стаже поступают в систему после завершения отчетного периода, поэтому Пенсионному фонду нужно время для их верификации. Однако задержка не влияет на общий размер выплат. Пенсионеры получают не только обновленную сумму, но и доплату за период, с которого должен был быть применен перерасчет.

Кто имеет право на перерасчет пенсии

Автоматический перерасчет пенсии работающим пенсионерам производится для тех, кто соответствует одному из двух условий.

Первая категория — это пенсионеры, которые после назначения или предыдущего перерасчета пенсии приобрели не менее 24 месяцев страхового стажа. В таком случае может учитываться или только дополнительный стаж, или дополнительный стаж вместе с новой зарплатой в зависимости от того, какой вариант выгоднее для человека.

Вторая категория — те, кто после предыдущего перерасчета имеет менее 24 месяцев стажа, но с момента назначения или последнего пересмотра пенсии прошло не менее двух лет. В этом случае пенсия в Украине пересчитывается только с учетом дополнительно приобретенного стажа.

Возрастные надбавки к пенсии в июне — кто получит доплату

Кроме выплат после перерасчета пенсий для работающих пенсионеров, в июне продолжат действовать возрастные надбавки. Речь идет о ежемесячной компенсационной выплате для граждан, которым исполнилось 70 лет и более.

Пенсионеры могут получить надбавки за возраст если общий размер их выплат не превышает 10 340,35 грн

Такую прибавку к пенсии могут получить пенсионеры, если общий размер их пенсионных выплат не превышает 10 340,35 грн. Это показатель средней заработной платы в Украине за 2020 год, который учитывается для исчисления пенсии.

В Пенсионном фонде отметили, что при назначении надбавки учитывается не только основной размер пенсий, но и все предусмотренные законом доплаты, в частности, дополнительные пенсии, суммы индексации, целевая денежная помощь, ежемесячная компенсация в случае потери кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы.

Сумма возрастной надбавки определяется в зависимости от того, сколько лет исполнилось пенсионеру:

570 грн — для лиц в возрасте от 80 лет;

456 грн — для пенсионеров от 75 до 79 лет включительно;

300 грн — для граждан в возрасте от 70 до 74 лет включительно.

Эти доплаты являются фиксированными. Они устанавливаются и выплачиваются с даты достижения соответствующего возраста — 70, 75 или 80 лет. При этом выплаты не зависят от вида пенсии, закона, по которому назначена пенсия, продолжительности страхового стажа или факта работы пенсионера.

