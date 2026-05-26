Ці пенсіонери можуть збільшити виплати на 40%: не всі знають, як отримати надбавку

Самотні пенсіонери можуть збільшити виплати завдяки спеціальній надбавці.

Українці віком від 80 років можуть отримати додаткову щомісячну надбавку до пенсії, за умови підтвердження необхідності постійного догляду. Про це нагадали у Пенсійному фонді України.

В повідомленні йдеться про спеціальну доплату для самотніх пенсіонерів. Її розмір становить 40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Цьогоріч це становить понад тисячу гривень щомісяця.

Отримати таку допомогу можуть люди, які:

досягли 80-річного віку;

проживають самі;

не мають працездатних родичів, зобов’язаних їх утримувати;

потребують постійного стороннього догляду.

Останню умову має офіційно підтвердити лікарсько-консультативна комісія (ЛКК). Саме медичний висновок є ключовим документом для оформлення доплати.

Для проходження комісії пенсіонеру потрібно звернутися до сімейного лікаря або профільного спеціаліста та отримати направлення. Після цього із висновком ЛКК необхідно подати заяву до Пенсійного фонду.

У ПФУ пояснили, хто з пенсіонерів може отримати надбавку 40%

Документи, які треба подати

Як пояснили у ПФУ, для оформлення додаткових 1000 грн до пенсії, слід подати:

паспорт;

ідентифікаційний код;

медичний висновок;

декларація про доходи;

за потреби — документи, що підтверджують самостійне проживання.

Зазначимо, що пенсіонери віком 80+ років можуть отримувати й іншу вікову доплату. Наприклад, 570 грн. Ця сума нараховується автоматично, якщо загальний розмір пенсії не перевищує 10 340 грн. Для цього окремо звертатися до ПФУ не потрібно.

Тим часом у Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт, що передбачає підвищення прожиткового мінімуму, мінімальної зарплати та пенсій цього року. Якщо документ ухвалять, перший етап змін може запрацювати вже від 1 липня.