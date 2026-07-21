Каждый четвертый пенсионер в Украине получает всего 3,5 тыс. грн: где платят меньше всего, а где больше

За полгода в Украине число пенсионеров сократилось на 190 тысяч. Новые данные Пенсионного фонда по состоянию на 1 июля 2026 года свидетельствуют, что средняя пенсия в Украине составляет 7 273 грн, но далеко не все её получают.

По состоянию на 1 июля 2026 года в Украине проживает 9 976 619 пенсионеров. Эти данные были обнародованы Пенсионным фондом Украины и проанализированы сервисом OpenDataBot.

В течение второго квартала число пенсионеров сократилось на 74,4 тыс. человек, а с начала года — уже на 190,5 тыс., что превышает показатель сокращения за весь 2025 год.

Средний размер пенсии в Украине в настоящее время составляет 7 273 грн.

В то же время распределение выплат остается неравномерным. Самая многочисленная группа пенсионеров — почти 2,4 млн человек, или 24 % от общего числа, — получает от 3 001 до 4 000 грн в месяц. Еще более 335 тыс. украинцев живут на пенсию, не превышающую 3 тыс. грн.

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В то же время более 3,2 млн пенсионеров получают выплаты, превышающие средний показатель по стране — более 7 тыс. грн. Из них 436 тыс. человек получают пенсию в размере более 20 тыс. грн.

Где в Украине самые высокие пенсии

Самые высокие средние пенсии традиционно получают жители столицы. В Киеве средний размер выплаты составляет 9 901 грн, что на 36 % превышает средний показатель по стране.

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В число регионов с самыми высокими пенсиями также вошли:

Донецкая область — 8 990 грн;

Луганская область — 8 752 грн.

В целом пенсии, превышающие средний уровень, отмечаются в семи регионах Украины.

Где пенсионерам платят меньше всего

Самые низкие средние пенсии получают жители западных областей. В частности, Тернопольской (5 657 грн), Черновицкой (5 839 грн) и Закарпатской (5 918 грн).

Эти показатели на 19–22 % ниже среднего уровня пенсионных выплат в Украине.

Почти 3 млн пенсионеров продолжают работать

Несмотря на выход на пенсию, 2,8 млн украинцев, или около 28 % всех пенсионеров, продолжают работать. Их средняя пенсия составляет 7 994 грн, что превышает средний показатель среди всех получателей пенсий.

Отметим, что Пенсионный фонд Украины автоматически назначает часть надбавок и доплат к пенсиям, а для получения отдельных выплат пенсионерам необходимо подать заявление. Об этом Фокус писал ранее.

Ранее также сообщалось, что в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект № 15224-5, который предлагает поэтапно повысить прожиточный минимум,