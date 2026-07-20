Не все знают об этих надбавках: кому из пенсионеров доплачивают сотни и тысячи гривен

Пенсионный фонд Украины автоматически назначает часть надбавок и доплат к пенсиям, а для получения отдельных выплат пенсионерам необходимо подать заявление. Общий размер пенсии со всеми надбавками в 2026 году не может превышать 25 950 грн.

Об этом сообщили в УНИАН со ссылкой на комментарий адвоката Ирины Босой.

По её словам, автоматически назначаются ежегодная индексация пенсий, перерасчёт выплат работающим пенсионерам, а также возрастные надбавки и гарантированный минимальный размер пенсионной выплаты для отдельных категорий пенсионеров.

С 1 марта 2026 года пенсии были проиндексированы с коэффициентом 1,121, что составляет около 12%. Минимальное повышение составляет 100 грн, а максимальное — 2595 грн. При этом индексируется только основной размер пенсии без учета надбавок и доплат, поэтому фактическое увеличение выплат может быть меньше.

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Кроме того, по достижении 70, 75 и 80 лет пенсионерам автоматически назначаются возрастные доплаты — 300 грн, 456 грн и 570 грн соответственно.

"Эти суммы не суммируются, а лишь заменяют друг друга. Отдельно действует надбавка за сверхнормативный страховой стаж, которая в 2026 году не может превышать 25,95 грн за каждый дополнительный год", — сказала Боса.

Помимо автоматических начислений, законодательство предусматривает доплаты, которые назначаются только после обращения в ПФУ с заявлением и подтверждающими документами. Речь идет, в частности, о надбавке на нетрудоспособных членов семьи, надбавке на уход и пенсии за особые заслуги перед Украиной.

По словам адвоката, не все надбавки можно получать одновременно.

"Если лицо одновременно имеет право на надбавку по нескольким основаниям, ему назначают только одну — самую большую", — отметила она.

В то же время отдельные выплаты могут суммироваться, но общий размер пенсии со всеми надбавками в 2026 году не может превышать 25 950 грн.

Ранее сообщалось, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №15224-5, который предлагает поэтапно повысить прожиточный минимум, минимальную зарплату и пенсии в 2026 году. Если документ будет принят, минимальная пенсия с 1 июля может вырасти до 7 387 грн, а с 1 октября — до 7 591 грн. Минимальную зарплату до конца года планируют повысить до 12 160 грн.

Кроме того, в ПФУ напомнили, что пенсионеры в возрасте от 65 лет, имеющие необходимый страховой стаж, имеют право на повышенный минимальный размер пенсии. В 2026 году он составляет не менее 40% минимальной зарплаты, а с учетом установленных доплат минимальная пенсионная выплата для этой категории составляет 3 758 грн.