Право на повышенную пенсию в Украине имеют люди, которм исполнилось 65 лет. Фокус выяснил, сколько им платят в 2026 году.

Повышенные минимальные пенсии в Украине положены лицам, которым исполнилось 65 лет. Об этом напомнили в Пенсионном фонде Украины.

Правило действует еще с 1 января 2018 года в соответствии с частью 2 статьи 28 закона Украины №1058 "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Там объясняется, что для лиц, достигших 65-ти лет, минимальный размер пенсии по возрасту устанавливается в размере 40% от минимальной заработной платы, определенной законом о Государственном бюджете Украины.

Кто имеет право на перерасчет пенсии

Право на перерасчет минимальрной пенсии в Украине имеют следующие категории неработающих пенсионеров:

те, кому исполнилося 65 лет;

если они получают пенсию, назначенную в соответствии с законом №1058, по возрасту;

получают пенсию, в соответствии с законом №1058, по инвалидности;

получают выплаты в случае потери кормильца (по закону №1058);

по выслуге лет;

при наличии страхового стажа у мужчин 35 лет, а у женщин — 30 лет;

в случае, если размер пенсии по возрасту с учетом доплаты до прожиточного минимума не превышает 40% минимальной заработной платы, определенной законом "О государственном бюджете Украины".

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Для работающих пенсионеров перерасчет пенсий в 2026 году, как и ранее, с использованием нового показателя минимальной заработной платы делают после увольнения с работы или прекращения предпринимательской деятельности.

Повышение пенсий в Украине в 2026 году Фото: Апостроф

Размер минимальной пенсии в Украине в 2026 году

Также напомним, что с 1 января 2026 года минимальная заработная плата определена в размере 8 647 грн, соответственно минимальный размер пенсии по возрасту для указанной категории пенсионеров в этом году составляет 3 458,80 грн (8 647,00 грн х 40%).

"Фактическая минимальная сумма пенсионной выплаты для лиц, достигших возраста 65 лет (при наличии страхового стажа у мужчин 35 лет, а у женщин 30 лет), с учетом доплаты определенной постановлением Кабмина от 25 февраля 2025 года №209 "Об индексации пенсионных и страховых выплат 2025", с 01 марта 2025 составляет 3 758,00 грн", — напоминают в ПФУ.

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Суммы выплат изменятся с 1 июля: украинцам планируют повысить минимальные зарплаты и пенсии

Фокус уже сообщал, что пенсии в Украине перерассчитываются автоматически. Для этого не нужно обращаться в Пенсионный.

Также напомним, что в Украине произошел перерасчет пенсии для тех, кто продолжает работать. Однако в большинстве случаев повышенные выплаты люди получат только летом. Об это Фокус писал в материале о перерасчете пенсий в 2026 году.