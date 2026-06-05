Без пенсии, но с соцвыплатами: что делать, если есть только 10 лет стажа

В 2026 году для выхода на пенсию следует иметь минимум 33 года стажа в возрасте 60 лет, поскольку иначе будет только социальная помощь, объяснили медиа на основе украинского законодательства. Если есть стаж всего в 10 лет, то людей ожидают лишь около 2,6 тыс. в месяц. Что сделать, чтобы иметь право на пенсию по возрасту и получать больше?

Если гражданин Украины не выполнил требования по пенсии по возрасту, то он не получит выплат от Пенсионного фонда, как другие люди, которые эти условия выполнили, говорится в материале портала "На пенсии". Если есть стаж 10 лет и человеку исполнилось 60, то в таком случае есть возможность докупить годы — то есть доплатить единые социальные взносы (ЕСВ). При этом придется заплатить вдвое больше, уточнило медиа.

На портале рассказали о деталях назначения пенсии по возрасту в 2026 году в соответствии с законом Украины "О государственном страховании" и "О социальной помощи гражданам, не имеющим права на пенсию". На текущем этапе пенсионной реформы, которая началась 20 лет назад, для выхода на пенсию по возрасту нужно выполнить следующие условия:

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если исполнилось 60 лет, то нужно иметь не менее 33 лет стажа;

63 года — 23 года стажа;

65 лет — 15 лет стажа.

Согласно законодательству, размер пенсии будет зависеть от многих факторов — от последней зарплаты, от продолжительности стажа, в течение которого были страховые взносы в Пенсионный фонд, и также от средней заработной платы по стране. В статье объяснили, что люди с 10 годами стажа будут получать не пенсию, а социальную помощь. Заметим, что размер социальной помощи — 2 595 грн (в 2026 году), а возможный размер минимальной пенсии по возрасту (есть 65 лет и есть полный стаж) — это около 3 735 грн.

Пенсия в Украине — что делать при 10 лет стажа

60-летний гражданин с 10 годами стажа не будет получать пенсию по возрасту. Чтобы иметь какие-то деньги на жизнь, следует обратиться в органы социальной защиты и тогда оформят социальную помощь 2 595 грн. Чтобы оформить минимальную пенсию, нужно "докупить" пять лет и увеличить пенсионный стаж до 15 лет, пояснили на портале. Указывается, что нужно уплатить взносы "задним числом", и в этом случае речь идет не о 1 902 грн в месяц (единый социальный взнос с зарплаты для работающих граждан), а 3 804 грн — то есть вдвое больше. Ориентировочно можно посчитать, что человек уплатит не 114 120 грн, как должен был бы, а 228 280 грн.

Какие шаги следует предпринять, что докупить необходимый пенсионный стаж:

подготовить документы — заявление, копию трудовой книжки, форму ОК-5 (выписка из персонифицированного пенсионного учета), копию паспорта или ID-карты;

обратиться в отделение Государственной налоговой службы Украины по месту жительства;

внести необходимую сумму.

Отметим, в апреле Фокус рассказал о повышении пенсии с мая 2026 года. Речь шла о росте выплат гражданам старше 65 лет, который происходит регулярно из-за роста минимальной зарплаты.

Напоминаем, в мае на портале "Новости.LIVE" сообщили, что в Верховную Раду подали законопроект №15224-5, который может вдвое увеличить минимальную зарплату и, соответственно, пенсионные выплаты.