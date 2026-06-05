Без пенсії, але з соцвиплатами: що робити, якщо є лише 10 років стажу

У 2026 році для виходу на пенсію слід мати мінімум 33 роки стажу у віці 60 років, оскільки інакше буде лише соціальна допомога, пояснили медіа на основі українського законодавства. Якщо є стаж лише у 10 років, то людей очікують лише близько 2,6 тис. на місяць. Що зробити, щоб мати право на пенсію за віком та отримувати більше?

Якщо громадянин України не виконав вимоги щодо пенсії за віком, то він не отримає виплат від Пенсійного фонду, як інші люди, які ці умови виконали, ідеться у матеріалі порталу "На пенсії". Якщо є стаж 10 років і людині виповнилось 60, то у такому випадку є можливість докупити роки — тобто доплатити єдині соціальні внески (ЄСВ). При цьому доведеться заплатити удвічі більше, уточнило медіа.

На порталі розповіли про деталі призначення пенсії за віком у 2026 році відповідно до закону України "Про державне страхування" та "Про соціальну допомогу громадянам, які не мають права на пенсію". На поточному етапі пенсійної реформи, яка почалась 20 років тому, для виходу на пенсію за віком потрібно виконати такі умови:

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якщо виповнилось 60 років, то потрібно мати не менш як 33 роки стажу;

63 роки — 23 роки стажу;

65 років — 15 років стажу.

Відповідно до законодавства, розмір пенсії залежатиме від багатьох факторів — від останньої зарплати, від тривалості стажу, протягом якого були страхові внески до Пенсійного фонду, і також від середньої заробітної плати по країні. У статті пояснили, що люди з 10 роками стажу отримуватимуть не пенсію, а соціальну допомогу. Зауважмо, що розмір соціальної допомоги — 2 595 грн (у 2026 році), а можливий розмір мінімальної пенсії за віком (є 65 років і є повний стаж) — це близько 3 735 грн.

Пенсія в Україні — що робити при 10 років стажу

60-річний громадянин з 10 роками стажу не отримуватиме пенсію за віком. Щоб мати якісь гроші на життя, такій людині слід звернутись в органи соціального захисту і тоді оформлять соціальну допомогу 2 595 грн. Щоб оформити мінімальну пенсію, потрібно "докупити" п'ять років та збільшить пенсійний стаж до 15 років, пояснили на порталі. Вказується, що потрібно сплатити внески "заднім числом", і цьому випадку ідеться не про 1 902 грн на місяць (єдиний соціальний внесок з зарплати для працюючих громадян), а 3 804 грн — тобто удвічі більше. Орієнтовно можна порахувати, що людина сплатить не 114 120 грн, як мала б, а 228 280 грн.

Які кроки слід зробити, що докупити необхідний пенсійний стаж:

підготувати документи — заяву, копію трудової книжки, форму ОК-5 (витяг з персоніфікованого пенсійного обліку), копію паспорта чи ID-картки;

звернутись у відділення Державної податкової служби України за місцем проживанням;

внести необхідну суму.

Зазначимо, у квітні Фокус розповів про підвищення пенсії з травня 2026 року. Ішлося про зростання виплат громадянам віком понад 65 років, яке відбувається регулярно через зростання мінімальної зарплати.

Нагадуємо, у травні на порталі "Новини.LIVE" повідомили, що у Верховну Раду подали законопроєкт №15224-5, який може удвічі збільшити мінімальну зарплату і, відповідно, пенсійні виплати.