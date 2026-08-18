Виїзд за кордон і пенсія: хто і чому може залишитися без виплат

Виїзд за кордон для деяких категорій українців може обернутися проблеми з отриманням пенсій.

За яких умов Пенсійний фонд України (ПФУ) може відмовитися виплачувати пенсію тим, хто перебуває за кордоном, у розмові з "РБК-Україна" розповіла юристка АТ "ВІННЕР ПАРТНЕРС" Марина Камілова.

Пенсія за кордоном: коли ПФУ може відмовити у виплатах

Камілова наголошує на необхідності розрізняти дві різні ситуації — відмову у призначенні або перерахунку пенсії та призупинення або припинення вже призначених виплат.

ПФУ може відмовити у виплаті пенсій за кордоном у тому випадку, якщо між Україною та країною, до якої виїхала особа, немає міжнародного договору про соціальне забезпечення

Також причинами відмови у виплаті пенсій можуть стати недотримання умов двосторонньої угоди, непідтверджений страховий стаж або неналежний статус перебування особи.

Відео дня

Юристка наголошує, що найважливішим фактором традиційно є нормативно-правова база. Якщо з країною проживання не укладено відповідної угоди або вона передбачає пропорційний принцип виплати, пенсія, як правило, припиняється або виплачується лише у розмірі, що відповідає стажу, набутому в Україні.

Законом також встановлено обмеження щодо перерахунку та виплати за межі України окремих категорій пенсій — зокрема, спеціальних або пільгових.

Виплата пенсій за кордоном: коли можуть припинити вже призначені виплати

За словами Камілової, якщо виплата вже призначена, підставою для її припинення може стати виїзд на постійне проживання до країни, з якою немає відповідного договору, або те, що пенсіонер не пройшов обов’язкову щорічну фізичну ідентифікацію.

"Якщо договір передбачає виплату пенсії за принципом територіальності, виплату здійснює держава проживання, а виплата з боку України припиняється з моменту набуття нового статусу", — розповіла співрозмовниця ресурсу.

Якщо пенсіонер вчасно не повідомив ПФУ про зміну статусу проживання чи виїзду, не надав підтверджуючих документів, надав недостовірні відомості про стаж або заробіток, або не пройшов ідентифікацію, то він також може залишитися без виплат.

Камілова звертає увагу на те, що сам факт наявності страхового стажу в Україні не гарантує автоматичного отримання пенсії за кордоном. Чи буде вона, чи ні, залежить від конкретних умов міжнародного договору з відповідною державою та від того, чи дотримано порядок, встановлений для отримувача.

Щоб уникнути подібних проблем, перед виїздом за кордон слід ознайомитися з умовами міжнародного договору з конкретною країною, а не обмежуватися загальним питанням щодо можливості отримання там української пенсії.

На що слід звернути увагу під час виїзду за кордон

тип міжнародного договору — за принципом територіальності чи пропорційним;

перелік пенсій та страхових ризиків, що підпадають під дію угоди;

порядок взаємозарахування стажу, набутого в Україні та за кордоном;

вимога щодо щорічної фізичної ідентифікації та спосіб її проходження;

перелік підстав, за якими виплату припиняють або зменшують;

у якій валюті виплачується пенсія та на який рахунок;

терміни повідомлення ПФУ про зміну місця проживання або громадянства;

перелік документів та апостильованих довідок для призначення виплат.

При цьому, застерігає юристка, варто пам’ятати, що договір або законодавство можуть містити застереження, які фактично обмежують права, зазначені в загальній інформації:

"У загальній інформації може йтися про збереження пенсії при переїзді, тоді як конкретна угода передбачає значно вужчий перелік пенсій, що покриваються, або вимагає відмови від пенсії іншої держави", — зазначила вона.

Щоб цього уникнути, перед виїздом або подачею заяви юрист радить отримати повний текст двосторонньої угоди та офіційні роз’яснення Пенсійного фонду, а не керуватися усними консультаціями з неперевірених джерел.

Нагадаємо, завдяки внесенню деяких змін до законодавства українці отримали можливість офіційно враховувати підтверджений закордонний трудовий стаж навіть у тих випадках, коли між Україною та державою працевлаштування немає міжнародного договору про взаємне пенсійне забезпечення.

Також повідомлялося, що низький рівень народжуваності в Україні може вплинути на фінансування пенсій.