Выезд за границу и пенсия: кто и почему может остаться без выплат

Выезд за границу для некоторых категорий украинцев может обернуться проблемами с получением пенсий.

При каких условиях Пенсионный фонд Украины (ПФУ) может не согласиться выплачивать пенсию тем, кто за границей, в беседе с "РБК-Украина" рассказала юрист АО "ВИННЕР ПАРТНЕРС" Марина Камилова.

Пенсия за границей: когда ПФУ может отказать в выплатах

Камилова подчеркивает на необходимость различать две разные ситуации — отказ в назначении или перерасчете пенсии и остановке или прекращении уже назначенных выплат.

Отказать в выплате пенсий за границей ПФУ может в том случае, если между Украиной и страной, куда выехал человек, нет международного договора о социальном обеспечении

Также причинами для отказа в выплате пенсий могут стать несоблюдение условий двустороннего соглашения, неподтвержденный страховой стаж или ненадлежащий статус пребывания лица.

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Юрист подчеркивает, что самым существенным фактором традиционно является нормативно-правовая база.

Если со страной проживания не заключено соответствующее соглашение или оно предусматривает пропорциональный принцип выплаты, пенсия по общему правилу прекращается, или уплачивается только соответствующая стажу, приобретенному в Украине.

Законом также установлены ограничения по перерасчету и выплате за пределы Украины отдельных категорий пенсий – в частности, специальных или льготных.

Выплата пенсий за границей: когда могут прекратить уже назначенные выплаты

По словам Камиловой, если выплата уже назначена, основанием для прекращения может стать выезд на постоянное проживание в страну, с которой отсутствует соответствующий договор, или то, что пенсионер не прошел обязательную ежегодную физическую идентификацию.

"Если договор предусматривает выплату пенсии по принципу территориальности, выплату осуществляет государство проживания, а выплата со стороны Украины прекращается с момента обретения нового статуса", — рассказала собеседница ресурса.

Если пенсионер вовремя не уведомил ПФУ об изменении статуса проживания или выезда, не предоставил подтверждающие документы, предоставил недостоверные сведения о стаже или заработке, или не прошел идентификацию, то он также может остаться без выплат.

Камилова обращает внимание на то что сам факт наличия страхового стажа в Украине не гарантирует автоматического получения пенсии за границей. Будет она или нет, зависит от конкретных условий международного договора с соответствующим государством и от того, соблюден ли порядок, установленный для получателя.

Чтобы избежать подобных проблем, перед выездом за границу нужно изучить условия международного договора с конкретной страной, а не ограничиваться общим вопросом о возможности получения украинской пенсии там.

На что обратить внимание при выезде за границу

тип международного договора – по принципу территориальности или пропорциональным;

перечень пенсий и страховых рисков, подпадающих под действие сделки;

порядок взаимозачисления стажа, приобретенного в Украине и за границей;

требование по ежегодной физической идентификации и способ ее прохождения;

перечень оснований, по которым выплату прекращают или сужают;

в какой валюте выплачивается пенсия и на какой счет;

сроки уведомления ПФУ об изменении места жительства или гражданства;

список документов и апостилированных справок для назначения выплат.

При этом, предупреждает юрист, стоит помнить, что договор или законодательство могут содержать оговорки, фактически сужающие права, заявленные в общей информации:

"В общей информации может идти речь о сохранении пенсии при переезде, тогда как конкретное соглашение предусматривает значительно более узкий перечень покрытых пенсий или требует отказа от пенсии другого государства", — отметила она.

Чтобы этого избежать, перед выездом или подачей заявления юрист советует получить полный текст двустороннего соглашения и официальные разъяснения Пенсионного фонда, а не ориентироваться на устные консультации из непроверенных источников.

Напомним, благодаря внесению некоторых изменений в законодательство, у украинцев появилась возможность официально учитывать подтвержденный иностранный трудовой стаж даже в тех случаях, когда между Украиной и государством трудоустройства отсутствует международный договор о взаимном пенсионном обеспечении.

Также сообщалось, что низкая рождаемость в Украине может повлиять на финансирование пенсий.