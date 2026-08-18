Выезд за границу и пенсия: кто и почему может остаться без выплат
Выезд за границу для некоторых категорий украинцев может обернуться проблемами с получением пенсий.
При каких условиях Пенсионный фонд Украины (ПФУ) может не согласиться выплачивать пенсию тем, кто за границей, в беседе с "РБК-Украина" рассказала юрист АО "ВИННЕР ПАРТНЕРС" Марина Камилова.
Пенсия за границей: когда ПФУ может отказать в выплатах
Камилова подчеркивает на необходимость различать две разные ситуации — отказ в назначении или перерасчете пенсии и остановке или прекращении уже назначенных выплат.
Отказать в выплате пенсий за границей ПФУ может в том случае, если между Украиной и страной, куда выехал человек, нет международного договора о социальном обеспечении
Также причинами для отказа в выплате пенсий могут стать несоблюдение условий двустороннего соглашения, неподтвержденный страховой стаж или ненадлежащий статус пребывания лица.
Юрист подчеркивает, что самым существенным фактором традиционно является нормативно-правовая база.
Если со страной проживания не заключено соответствующее соглашение или оно предусматривает пропорциональный принцип выплаты, пенсия по общему правилу прекращается, или уплачивается только соответствующая стажу, приобретенному в Украине.
Законом также установлены ограничения по перерасчету и выплате за пределы Украины отдельных категорий пенсий – в частности, специальных или льготных.
Выплата пенсий за границей: когда могут прекратить уже назначенные выплаты
По словам Камиловой, если выплата уже назначена, основанием для прекращения может стать выезд на постоянное проживание в страну, с которой отсутствует соответствующий договор, или то, что пенсионер не прошел обязательную ежегодную физическую идентификацию.
"Если договор предусматривает выплату пенсии по принципу территориальности, выплату осуществляет государство проживания, а выплата со стороны Украины прекращается с момента обретения нового статуса", — рассказала собеседница ресурса.
Если пенсионер вовремя не уведомил ПФУ об изменении статуса проживания или выезда, не предоставил подтверждающие документы, предоставил недостоверные сведения о стаже или заработке, или не прошел идентификацию, то он также может остаться без выплат.
Камилова обращает внимание на то что сам факт наличия страхового стажа в Украине не гарантирует автоматического получения пенсии за границей. Будет она или нет, зависит от конкретных условий международного договора с соответствующим государством и от того, соблюден ли порядок, установленный для получателя.
Чтобы избежать подобных проблем, перед выездом за границу нужно изучить условия международного договора с конкретной страной, а не ограничиваться общим вопросом о возможности получения украинской пенсии там.
На что обратить внимание при выезде за границу
- тип международного договора – по принципу территориальности или пропорциональным;
- перечень пенсий и страховых рисков, подпадающих под действие сделки;
- порядок взаимозачисления стажа, приобретенного в Украине и за границей;
- требование по ежегодной физической идентификации и способ ее прохождения;
- перечень оснований, по которым выплату прекращают или сужают;
- в какой валюте выплачивается пенсия и на какой счет;
- сроки уведомления ПФУ об изменении места жительства или гражданства;
- список документов и апостилированных справок для назначения выплат.
При этом, предупреждает юрист, стоит помнить, что договор или законодательство могут содержать оговорки, фактически сужающие права, заявленные в общей информации:
"В общей информации может идти речь о сохранении пенсии при переезде, тогда как конкретное соглашение предусматривает значительно более узкий перечень покрытых пенсий или требует отказа от пенсии другого государства", — отметила она.
Чтобы этого избежать, перед выездом или подачей заявления юрист советует получить полный текст двустороннего соглашения и официальные разъяснения Пенсионного фонда, а не ориентироваться на устные консультации из непроверенных источников.
Напомним, благодаря внесению некоторых изменений в законодательство, у украинцев появилась возможность официально учитывать подтвержденный иностранный трудовой стаж даже в тех случаях, когда между Украиной и государством трудоустройства отсутствует международный договор о взаимном пенсионном обеспечении.
Также сообщалось, что низкая рождаемость в Украине может повлиять на финансирование пенсий.