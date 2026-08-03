Украинцам начали засчитывать стаж работы за рубежом: что нужно знать

Полномасштабное вторжение РФ в Украину и массовый выезд наших сограждан за границу в поисках убежища от войны привели к тому, что десятки тысяч людей нашли официальную работу за рубежом. Ранее этот стаж не учитывался при выходе на пенсию на родине, однако ситуация изменилась.

Изменения в законе Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", вступившие в силу в июне 2024 года, а именно статьи 24-1 и 26-1, предусматривают возможность зачисления в трудовой стаж отдельных периодов работы за пределами Украины, сообщает "Судебно-юридическая газета".

Порядок подтверждения и зачисления периодов работы украинцев в другом государстве в страховой стаж для назначения пенсии по возрасту был утвержден постановлением Кабмина от 16 мая 2025 г. №562 "Некоторые вопросы исчисления страхового стажа".

Благодаря этому документу появилась возможность официально учитывать подтвержденный иностранный трудовой стаж даже в тех случаях, когда между Украиной и государством трудоустройства отсутствует международный договор о взаимном пенсионном обеспечении.

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Официальная работа за границей: на что влияет стаж, приобретенный за рубежом

Стаж, приобретенный за границей, влияет именно на право выхода на пенсию, а не на ее размер. Это означает, что годы работы за пределами Украины могут помочь выполнить требование минимальной продолжительности страхового стажа, необходимого для назначения пенсии в 60 лет.

Размер украинской пенсии будут рассчитывать только на те страховые взносы, которые были уплачены в украинскую систему общеобязательного государственного пенсионного страхования.

Исключением из этого правила является только наличие международного договора между Украиной и соответствующей страной, которым предусматривается другой порядок начисления пенсии.

Кому могут не засчитать работу за границей в пенсионный стаж

Согласно части третьей статьи 24-1 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", не могут быть засчитаны отдельные периоды работы или службы лиц, которые после 19 февраля 2014 проходили службу в силовых структурах государства-агрессора или добровольно работали в незаконных органах власти на временно оккупированных территориях.

Что необходимо для подтверждения трудового стажа, полученного за границей

Факт работы в другом государстве должен быть подтвержден документально. Это может быть выписка из реестра, справка, подтверждение об уплате страховых взносов или другой документ, подтверждающий, что соответствующий период отнесен к страховому стажу в соответствии с законодательством этого государства.

Также необходимо учитывать, что в каждой отдельной стране подобные документы выдает определенная служба. Например, в Германии это Немецкий фонд пенсионного страхования (Deutsche Rentenversicherung), а в Италии – Национальный институт социального обеспечения (INPS).

В случае, если человек находится в Украине и не может обратиться в соответствующий орган за границей, ему помогут в территориальном органе ПФУ.

Это ведомство может через МИД Украины подать соответствующий запрос в нужную службу. Правда, по времени эта процедура растянется во времени, и к этому надо быть готовыми.

Именно поэтому Минсоцполитики рекомендует начинать оформление документов, по меньшей мере, за шесть месяцев – год до достижения пенсионного возраста, чтобы избежать задержек с назначением пенсии.

Список необходимых документов для подтверждения стажа, полученного за рубежом

трудовые договоры;

справки от работодателя;

расчетные листки по заработной плате;

декларации о доходах;

документы об уплате социальных взносов;

другие официальные документы, подтверждающие факт трудоустройства.

Компетентный пенсионный орган страны, где человек работал, определит, какой именно перечень документов будет приниматься во внимание.

Легализация документов

Не все иностранные документы можно сразу подавать в ПФУ, поскольку во многих случаях необходимо дополнительное удостоверение.

Документы каких стран принимаются ПФУ без легализации или апостиля

Такой вариант возможен, если между Украиной и соответствующим государством действует договор о правовой помощи, отменяющий требование удостоверения документов. К ним относятся:

Польша;

Чехия;

Литва;

Эстония;

Болгария;

Молдова;

Румыния;

Сербия;

Черногория;

Северная Македония и некоторые другие страны.

Для государств СНГ действует несколько иной порядок на период военного положения и в течение шести месяцев после его прекращения.

Если документ издан в государстве, являющемся участником Гаагской конвенции 1961 года, обычно достаточно проставить апостиль.

Во всех остальных случаях необходимо пройти процедуру консульской легализации документа в соответствии с требованиями законодательства его выдачи и Министерства иностранных дел Украины.

Документы, составленные на иностранном языке, необходимо перевести на украинский язык, нотариально заверив перевод или оформив его в соответствии с требованиями законодательства страны, где его осуществляли.

Если перевод сделан за границей, он может потребовать апостиля или консульской легализации. После завершения всех процедур пакет документов нужно подать в Пенсионный фонд Украины для принятия решения.

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