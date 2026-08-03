Українцям почали зараховувати стаж роботи за кордоном: що потрібно знати

Повномасштабне вторгнення РФ в Україну та масовий виїзд наших співгромадян за кордон у пошуках притулку від війни призвели до того, що десятки тисяч людей знайшли офіційну роботу на чужині. Раніше цей стаж не враховувався для виходу на пенсію на батьківщині, проте ситуація змінилася.

Зміни у законі України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", що набрали чинності у червні 2024 року, а саме статті 24-1 та 26-1, передбачають можливість зарахування до трудового стажу окремих періодів роботи за межами України, повідомляє "Судово-юридична газета".

Порядок підтвердження та зарахування періодів роботи українців в іншій державі до страхового стажу для призначення пенсії за віком було затверджено постановою Кабміну від 16 травня 2025 р. №562 "Деякі питання обчислення страхового стажу".

Завдяки цьому документу з'явилася можливість офіційно враховувати підтверджений іноземний трудовий стаж навіть у тих випадках, коли між Україною та державою працевлаштування немає міжнародного договору про взаємне пенсійне забезпечення.

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Офіційна робота за кордоном: на що впливає стаж, набутий за кордоном

Стаж, набутий за кордоном, впливає саме на право виходу на пенсію, а не на її розмір. Це означає, що роки роботи поза межами України можуть допомогти виконати вимогу мінімальної тривалості страхового стажу, необхідного для призначення пенсії у 60 років.

Розмір української пенсії розраховуватимуть лише на ті страхові внески, які були сплачені до української системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування.

Винятком із цього правила є лише наявність міжнародного договору між Україною та відповідною країною, яким передбачається інший порядок нарахування пенсії.

Кому можуть не зарахувати роботу за кордоном у пенсійний стаж

Відповідно до частини третьої статті 24-1 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", не можуть бути зараховані окремі періоди роботи або служби осіб, які після 19 лютого 2014 року проходили службу в силових структурах держави-агресора або добровільно працювали в незаконних органах влади на тимчасово окупованих територіях.

Що необхідно для підтвердження трудового стажу, одержаного за кордоном

Факт роботи в іншій державі має бути підтверджено документально. Це може бути витяг з реєстру, довідка, підтвердження про сплату страхових внесків або інший документ, який підтверджує, що відповідний період віднесено до страхового стажу відповідно до законодавства цієї держави.

Також необхідно враховувати, що у кожній окремій країні такі документи видає певна служба. Наприклад, у Німеччині це Німецький фонд пенсійного страхування (Deutsche Rentenversicherung), а в Італії – Національний інститут соціального забезпечення (INPS).

Якщо людина перебуває в Україні і не може звернутися до відповідного органу за кордоном, їй допоможуть у територіальному органі ПФУ. Це відомство може через МЗС України подати відповідний запит у потрібну службу. Щоправда, за часом ця процедура розтягнеться у часі, і до цього треба бути готовими.

Саме тому Мінсоцполітики рекомендує розпочинати оформлення документів щонайменше за пів року– рік до досягнення пенсійного віку, щоб уникнути затримок із призначенням пенсії.

Список необхідних документів для підтвердження стажу, одержаного за кордоном

трудові договори;

довідки від роботодавця;

розрахункові листки із заробітної плати;

декларації про доходи;

документи про сплату соціальних внесків;

інші офіційні документи, які б підтверджували факт працевлаштування.

Компетентний пенсійний орган країни, де людина працювала, визначить, який саме перелік документів братиметься до уваги.

Легалізація документів

Не всі іноземні документи можна відразу подавати до ПФУ, оскільки у багатьох випадках потрібне додаткове посвідчення.

Документи яких країн приймаються ПФУ без легалізації чи апостилю

Такий варіант можливий, якщо між Україною та відповідною державою діє договір про правову допомогу, який скасовує вимогу посвідчення документів. До них відносяться:

Польща;

Чехія;

Литва;

Естонія;

Болгарія;

Молдова;

Румунія;

Сербія;

Чорногорія;

Північна Македонія та деякі інші країни.

Для держав СНД діє дещо інший порядок на період воєнного стану та протягом шести місяців після його припинення.

Якщо документ видано державі, що є учасником Гаазької конвенції 1961 року, зазвичай досить проставити апостиль. В інших випадках необхідно пройти процедуру консульської легалізації документа відповідно до вимог законодавства його видачі та Міністерства закордонних справ України.

Документи, складені іноземною мовою, необхідно перекласти українською, нотаріально завіривши переклад або оформивши його відповідно до вимог законодавства країни, де його здійснювали.

Якщо переклад зроблено за кордоном, він може вимагати апостилю чи консульської легалізації. Після завершення всіх процедур пакет документів слід подати до Пенсійного фонду України для ухвалення рішення.

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