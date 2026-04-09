Пенсії без трудової книжки: Рада спростила підтвердження стажу, кого це стосується

Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування щодо підтвердження страхового стажу" ухвалила Верховна Рада 9 квітня.

За нього проголосували 242 народні депутати, написав у Telegram парламентарій Олексій Гончаренко. Про це також повідомляють на сайті Верховної Ради.

Закон спрямований на вдосконалення правових механізмів підтвердження страхового стажу та спрощення процедур призначення і перерахунку пенсій для осіб, у яких відсутні необхідні документи через втрату архівів, ліквідацію підприємств, тимчасову окупацію територій тощо.

Також він забезпечує реалізацію права громадян на належне пенсійне забезпечення шляхом розширення можливостей використання відомостей державних електронних інформаційних систем та реєстрів, що містять дані про трудову діяльність, сплату єдиного внеску, заробітну плату та інші відомості, необхідні для призначення (перерахунку) пенсій.

Тепер Пенсійний фонд України буде зобов'язаний інформувати громадян у разі відсутності в публічних електронних реєстрах відомостей, необхідних для призначення (перерахунку) пенсії, а також про порядок підтвердження страхового стажу, зокрема в судовому порядку.

Закон передбачає зарахування до страхового стажу для визначення права на пенсію періодів роботи, за які не сплачено страхові внески, у разі наявності у страхувальника заборгованості зі сплати страхових внесків та у разі подання ним за такі періоди звітності.

За відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній стаж роботи встановлюється на підставі:

наявних документів, що містять відомості про періоди роботи;

показань не менш як двох свідків, які знали заявника за спільною з ним роботою у випадках і порядку, визначених Кабінетом Міністрів України;

рішення суду про встановлення періоду перебування у трудових відносинах та характер виконуваної роботи.

Раніше повідомлялося, що помилки в трудовій книжці можуть коштувати кількох років стажу і зменшити розмір пенсії.

У Пенсійному фонді перевіряють кожен запис у трудових книжках, і навіть незначні розбіжності можуть вплинути на загальний стаж. Зокрема, з 2026 року для виходу на пенсію в 60 років необхідно мати 33 роки страхового стажу, а це означає, що кожен пропущений рік стає критичним.

Нагадаємо, що українці, які народилися в період з 1965 по 1980 рік, ризикують масово не отримати право на пенсію в 60 років через відсутність страхового стажу.