Пенсии без трудовой книжки: Рада упростила подтверждение стажа, кого это касается

Закон Украины "О внесении изменений в Закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании по подтверждению страхового стажа" приняла Верховная Рада 9 апреля.

За него проголосовали 242 народных депутата, написал в Telegram парламентарий Алексей Гончаренко. Об этом также сообщается на сайте Верховной Рады.

Закон направлен на усовершенствование правовых механизмов подтверждения страхового стажа и упрощение процедур назначения и перерасчета пенсий для лиц, у которых отсутствуют необходимые документы из-за потери архивов, ликвидации предприятий, временной оккупации территорий и т.п.

Также он обеспечивает реализацию права граждан на должное пенсионное обеспечение путем расширения возможностей использования сведений государственных электронных информационных систем и реестров, содержащих данные о трудовой деятельности, уплате единого взноса, заработную плату и другие сведения, необходимые для назначения (перерасчета) пенсий.

Теперь Пенсионный фонд Украины будет обязан информировать граждан в случае отсутствия в публичных электронных реестрах сведений, необходимых для назначения (перерасчета) пенсии, а также о порядке подтверждения страхового стажа, в том числе в судебном порядке.

Закон предусматривает зачисление в страховой стаж для определения права на пенсию периодов работы, за которые не уплачены страховые взносы, при наличии у страхователя задолженности по уплате страховых взносов и при предоставлении им за такие периоды отчетности.

При отсутствии трудовой книжки или соответствующих записей в ней стаж работы устанавливается на основании:

имеющихся документов, содержащих сведения о периодах работы;

показаний не менее двух свидетелей, знавших заявителя по совместной с ним работе в случаях и порядке, определенных Кабинетом Министров Украины;

решения суда об установлении периода пребывания в трудовых отношениях и характере выполняемой работы.

Ранее сообщалось, что ошибки в трудовой книжке могут стоить нескольких лет стажа и уменьшить размер пенсии.

В Пенсионном фонде проверяют каждую запись в трудовых книжках, и даже незначительные расхождения могут повлиять на общий стаж. В частности, с 2026 года для выхода на пенсию в 60 лет необходимо иметь 33 года страхового стажа, а это значит, что каждый пропущенный год становится критическим.

Напомним, что украинцы, которые родились в период с 1965 по 1980 год, рискуют массово не получить право на пенсию в 60 лет из-за отсутствия страхового стажа.