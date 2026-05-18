Украинцы могут остаться без пенсии из-за старых записей в трудовых книжках. Новое судебное дело свидетельствует о том, что даже запись в трудовой чернилами другого цвета способна лишить человека пенсии. Фокус разобрал случай.

Тема трудовых книжек все чаще волнует украинцев, ведь приближается крайний срок для оцифровки документа. Более того, возникают ситуации, когда люди не могут оформить пенсию из-за проблем с записями в трудовой, которую заполняли десятки лет назад. Причиной отказа в зачислении стажа иногда становятся даже разный цвет чернил, исправления в трудовой книжке или отсутствие отдельных отметок. Об этом свидетельствует дело № 160/2378/26 по иску гражданина к Пенсионному фонду Украины, которое на днях рассматривали в Днепропетровском окружном админсуде.

Колхозный стаж под вопросом? Почему мужчина вынужден судиться за пенсию

Основанием для обращения мужчины в суд стал отказ ПФУ в назначении пенсии по возрасту из-за якобы недостаточного страхового стажа. В Пенсионном фонде не учли почти 14 лет работы в колхозе и период получения пособия по безработице.

Если подробнее, то по данным Пенсионного фонда, пенсионеру засчитали 25 лет 5 месяцев 9 дней страхового стажа.

Вместо нужных 32 лет мужчине засчитали лишь чуть более 25 лет

Для выхода на пенсию в 2025 году ему было необходимо иметь не менее 32 лет стажа, поэтому ПФУ отказал в назначении пенсии. В то же время ПФУ не учел ни периоды работы в колхозе (1985-1999 гг), ни период получения пособия по безработице в 2003-2004 годах.

Забегая наперед отметим, что по решению суда эти периоды все же должны быть зачислены в страховой стаж мужчины.

Однако, что же стало причиной отменить стаж?

Как оказалось, в трудовой книжке не было информации о минимуме отработанных выходных дней, а одна из записей в документах по безработице была сделана чернилами другого цвета. Поэтому Пенсионный фонд определил, что мужчине не хватает необходимого стажа для выхода на пенсию.

Суд встал на сторону пенсионера

Отмена пенсии и решение суда

Суд принял сторону истца и отметил, что трудовая книжка является основным документом, подтверждающим трудовой стаж, а недостатки ее оформления не могут автоматически лишать человека права на пенсию.

Судья также подчеркнул, что ответственность за правильное ведение трудовых книжек возлагается на работодателя, а не на работника. Поэтому ошибки кадровиков или бухгалтеров, допущенные десятки лет назад, не должны иметь негативных последствий для человека.

Отдельно суд признал незаконным отказ в зачислении периода получения пособия по безработице из-за записи чернилами другого цвета.

В итоге решение Пенсионного фонда отменили, а учреждение обязали учесть спорные периоды стажа и повторно рассмотреть заявление о назначении пенсии.

Важно

Юристы отмечают, что подобные споры в последние годы становятся все более распространенными. Особенно это касается людей, которые работали в колхозах, на ликвидированных предприятиях или имеют трудовые книжки советского образца.

Пенсионеры в горных районах могут получать надбавку: кто имеет право на доплату 20%

Отметим, что жители горных населенных пунктов в Украине имеют право на дополнительные социальные гарантии, среди которых — повышение пенсионных выплат. Такие льготы предусмотрены законом Украины "О статусе горных населенных пунктов в Украине".

В соответствии с законодательством, гражданам, которые официально проживают, работают или учатся в населенных пунктах со статусом горных, государственные пенсии, стипендии и другие виды социальной помощи увеличиваются на 20%.

Доплата финансируется из государственного бюджета и действует не только для пенсионеров, но и для других категорий граждан, которые имеют подтвержденный статус жителя горного населенного пункта.

Кто может получить надбавку

Право на повышение выплат имеют лица, которые постоянно проживают в горном населенном пункте, работают там или учатся на территории такого населенного пункта.

При этом для оформления доплаты необходимо получить специальное удостоверение.

Как оформить удостоверение

Для получения статуса нужно прежде всего обратиться в ЦНАП или орган местного самоуправления с документами, подтверждающими проживание, работу или учебу в горном населенном пункте, и получить удостоверение, которое дает право на льготы и надбавки.

Что советуют пенсионерам

Специалисты ПФУ рекомендуют людям, проживающим в горных районах, проверить, оформлена ли им соответствующая надбавка. Если доплата не начисляется, стоит обратиться в Пенсионный фонд или ЦНАП для уточнения данных.

Также важно оформить удостоверение тем, кто еще этого не сделал, ведь без него надбавка не назначается.

Какие документы регулируют льготы

Вопрос льгот для жителей горных населенных пунктов регулируют несколько правовых документов. Поэтому, если у вас есть сомнения относительно начисления пенсионных выплат, обратите внимание на данные законы:

закон Украины "О статусе горных населенных пунктов в Украине";

постановление Кабмина №647 с перечнем горных населенных пунктов;

постановление №648 об условиях оплаты труда в горных районах;

постановление №345 о порядке выдачи удостоверений.

Напомним, после индексации пенсий 2025 года жители горных районов продолжают получать как проиндексированные выплаты, так и предусмотренную законом 20-процентную надбавку.

Также заметим, что до 10 июня 2026 года нужно оцифровать свою трудовую книжку, ведь уже в этом году учет трудового стажа в Украине будет осуществляться исключительно в электронном виде. В то же время, как уже сообщал Фокус, закон не предусматривает никаких штрафов или потери трудового стажа в случае, если этого не сделать до установленного срока.