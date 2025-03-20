По закону жители горных районов Украины имеют право на льготы, в частности повышенную пенсию. Но что делать, если граждане не получают эти надбавки? Фокус получил письмо от читательницы с таким вопросом и разобрался в пенсионном вопросе вместе с юристом.

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По закону некоторые украинские пенсионеры должны получать дополнительные выплаты в размере 20%. Специальная надбавка, в частности предназначена для жителей горных районов. Об этом говорится в законе "О статусе горных населенных пунктов в Украине". Что нужно знать об этой надбавке и как оформить право на повышенную пенсию, читайте далее.

Как пояснила Фокусу Анна Даниэль, адвокат, управляющая Адвокатского бюро "Анны Даниэль", закон Украины "О статусе горных населенных пунктов в Украине" (№ 56/95-ВР), был принят еще 15 февраля 1995 года. Он и определяет правовой статус горных населенных пунктов и устанавливает для их жителей определенные льготы. Среди них действительно предусмотрены различные социальные гарантии, в частности повышение размера пенсии для лиц, проживающих в этих местах.

Статус лица, постоянно проживающего в населенном пункте, которому предоставлен статус горного, дает право на повышенную пенсию

"В ч.2 ст.6 указанного закона предусмотрено, что: размер государственных пенсий, стипендий, всех предусмотренных действующим законодательством видов государственной материальной помощи гражданам, которые получили статус лица, работающего, проживающего или обучающегося на территории населенного пункта, которому предоставлен статус горного, увеличивается на 20%. Финансирование увеличения размера пенсий, предусмотренное этой частью, осуществляется за счет средств Государственного бюджета Украины", — отметила адвокат.

Повышение пенсии, в частности, 20% предусмотрено в рамках льгот, действовавших и до 2025 года Фото: УНИАН

Такое повышение пенсии (в частности, 20%) предусмотрено в рамках льгот, действовавших и до 2025 года, в частности для жителей горных районов, и связано с повышенными затратами на жизнь в таких местностях из-за тяжелых природных условий.

"Повышение пенсий и других социальных выплат в таких районах было частью комплекса мер для поддержки людей, живущих в условиях ограниченных возможностей развития инфраструктуры и экономики", — добавила Анна Даниэль.

По ее словам, надбавка к пенсии для лиц, проживающих, работающих или обучающихся в горных населенных пунктах, может быть оформлена после подтверждения этого статуса. А чтобы получить надбавку, нужно иметь соответствующее удостоверение, подтверждающее проживание в горном населенном пункте.

Чтобы получить горное удостоверение, нужно обратиться в ЦПАУ Фото: УНИАН

Как оформить горное удостоверение: советы юриста

Статус лица, постоянно проживающего и работающего или обучающегося в населенном пункте в горной местности подтверждает соответствующее горное удостоверение.

"Если вы еще не оформили удостоверение, следует сделать это как можно скорее, чтобы начать получать надбавку", — говорит Анна Даниэль.

Чтобы получить горное удостоверение, нужно:

обратиться в органы местного самоуправления или центры предоставления административных услуг (ЦПАУ);

подать документы, подтверждающие факт проживания, работы или учебы в горном населенном пункте;

получить удостоверение, подтверждающее право на надбавку к пенсии.

С 1 марта 2025 года была проведена индексация пенсий, что также повлияло на размер выплат Фото: УНИАН

Что делать, если надбавку к пенсии не начислили

Если вы проживаете в горном населенном пункте, но не получаете надбавку, адвокат советует прежде всего проверить свой статус. Для этого следует обратиться в местное управление Пенсионного фонда или ЦПАУ для уточнения информации.

Как Фокус писал ранее, с 1 марта 2025 года была проведена индексация пенсий, что также повлияло на размер выплат. Поэтому пенсионеры, проживающие в горных населенных пунктах, должны были получить как индексацию, так и дополнительную надбавку, утверждает юрист и добавляет: "Если вы являетесь пенсионером, который проживает, работает или учится в горном населенном пункте, и еще не получите 20% надбавку к пенсии, рекомендуется обратиться в соответствующие органы для оформления удостоверения и начать получать эту льготу".

Если вы являетесь пенсионером, который проживает, работает или учится в горном населенном пункте, и еще не получите 20% надбавку к пенсии, рекомендуется обратиться в соответствующие органы для оформления удостоверения и начать получать эту льготу

Отметим, что по состоянию на 20 марта 2025 года, действующими являются несколько основных постановлений Кабинета Министров Украины, которые регулируют льготы для жителей горных населенных пунктов. Вот основные из них:

постановление Кабинета Министров Украины от 11 августа 1995 года № 647. Это постановление утверждает перечень населенных пунктов, которым предоставляется статус горных;

постановление Кабинета Министров Украины от 11 августа 1995 года № 648. Документ устанавливает условия оплаты труда лиц, работающих в горных районах;

постановление Кабинета Министров Украины от 19 марта 1996 года № 345. Оно регулирует порядок выдачи удостоверений граждан, проживающих, работающих или обучающихся на территории горного населенного пункта, дающих право на соответствующие льготы.

Ранее Фокус уже перечислил критерии, по которым населенные пункты могут быть отнесены к горным.