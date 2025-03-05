Индексация пенсий: кому и как повысили выплаты с марта

Пенсии для каждого украинца будут перерасчитаны индивидуально с учетом инфляции, стажа и возраста.

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С 4 марта в Украине начали выплачивать проиндексированные пенсии. В результате индексации выплаты в среднем увеличатся на 556 грн., а средний размер пенсии возрастет с 5789 грн. до 6345 грн. Об этом говорится в материале издания "OBOZ.UA".

Индексация пенсий в Украине проводится по формуле, учитывающей 50% инфляции и 50% среднего роста зарплат за три года, и в этом году составляет 11,5%. Однако не все пенсионеры с 1 марта получают повышение именно на этот процент – таких меньшинство. Пенсионная система страны сложна и включает не только саму пенсию, рассчитанную по формуле, но и множество различных доплат и надбавок.

Кого коснется перерасчет:

9,2 млн пенсионеров, которым пенсия назначена на общих основаниях;

672 тыс. пенсионеров силовых ведомств;

98 тыс. лиц, получающих пенсию по инвалидности и в случае потери кормильца в результате Чернобыльской катастрофы;

79,6 тыс. пенсионеров-лиц с инвалидностью в результате войны и участников боевых действий, получающих минимальные пенсионные выплаты;

23,4 тыс. пенсионеров-бывших работников органов местного самоуправления и государственных служащих.

"Этим решением мы уже в третий раз исправляем несовершенство пенсионного законодательства, из-за которого самые низкие пенсии во время индексации раньше почти не росли. Поэтому в этом году снова будут проиндексированы самые низкие пенсии, которые до 2023 года под индексацию не попадали. Средний прогнозный уровень роста пенсий после индексации составит 555 грн, размер средней пенсии в Украине вырастет с 5789 грн до 6345 грн", – заявила министр социальной политики Оксана Жолнович.

Отметим, с марта пенсии в Украине будут индексироваться в соответствии с законом Украины о государственном бюджете. Фокус писал, что ориентировочный рост пенсий в таком случае составит примерно 11%. С другой стороны, окончательный размер индексации определится постановлением Кабинета Министров, которое пока не публиковали.

Напоминаем, некоторые категории украинцев с 1 марта будут иметь пенсионные выплаты, которые увеличатся на 20%. Между тем главное управление ПФУ в Полтавской области объяснило, как изменился размер обязательного страхового стажа для выхода на пенсию по возрасту.