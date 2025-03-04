Цифра удивит: какая будет пенсия, если трудовой стаж 20 лет

Чем выше средняя зарплата человека относительно средней заплаты по стране, тем выше будет индивидуальный коэффициент зарплаты и пенсия.

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Размер пенсии в Украине рассчитывается с учетом нескольких ключевых факторов. Важную роль играют трудовой стаж, официальная средняя зарплата пенсионера, а также средний уровень зарплаты по стране согласно данным Пенсионного фонда. Об этом говорится в материале издания "УНИАН".

В соответствии с законодательством Украины, размер пенсии рассчитывается по следующей формуле:

Пенсия = средняя зарплата по Украине (СЗП) × индивидуальный коэффициент зарплаты (ИКЗ) × коэффициент страхового стажа (КС), где:

средняя заработная плата по Украине (СЗП) — этот расчет делает ПФУ;

индивидуальный коэффициент зарплаты (ИКЗ) — это соотношение средней зарплаты человека к средней зарплате в Украине за определенный период (поэтому, чем выше была официальная зарплата, с которой уплачивались взносы в ПФУ, тем больше этот коэффициент);

и еще один — коэффициент страхового стажа (КС) — чтобы его получить, количество лет стажа умножают на 1%.

При примерном расчете, если у человека 20 лет стажа, его средняя зарплата составляет около 10 тыс. грн, а средняя зарплата по Украине, согласно данным ПФУ, — 15 тыс. грн, то получаем следующий результат:

средняя зарплата в Украине — 15 тыс. грн;

ИКЗ (индивидуальный коэффициент зарплаты) — нужно поделить 10 тыс. грн. (средняя официальная зарплата человека) на 15 тыс. грн (средняя зарплата в Украине) = 10 000/15 000 = 0,67;

коэффициент страхового стажа (20 лет) — 20 × 1% = 0,2 (за стаж более 20 лет коэффициент будет выше).

В результате получаем:

пенсия = 15 000 × 0,67 × 0,2 = 2010 грн.

Так, имея 20 лет стажа, пенсия в большей степени зависит не столько от КС (коэффициента страхового стажа, здесь это 0,2), сколько от ИКЗ (индивидуального коэффициента зарплаты — 0,67). Отсюда можно сделать вывод, что чем выше средняя зарплата человека относительно средней заплаты по стране, тем выше будет индивидуальный коэффициент зарплаты и пенсия при стаже 20 лет.

Если, к примеру, сделать подобный перерасчет, но уже с условной средней зарплатой человека в 15 тыс. грн, то пенсия (20 лет стажа оставляем) рассчитывается так:

пенсия = 15 000 × 1 × 0,2 = 3000 грн,

где 15 000 — средняя зарплата по стране, 1 — индивидуальный коэффициент зарплаты (15 000 / 15 000) и 0,2 — коэфициент стажа.

Отметим, с марта пенсии в Украине будут индексироваться в соответствии с законом Украины о государственном бюджете. Фокус писал, что ориентировочный рост пенсий в таком случае составит примерно 11%. С другой стороны, окончательный размер индексации определится постановлением Кабинета Министров, которое пока не публиковали.

Напоминаем, некоторые категории украинцев с 1 марта будут иметь пенсионные выплаты, которые увеличатся на 20%. Между тем главное управление ПФУ в Полтавской области объяснило, как изменился размер обязательного страхового стажа для выхода на пенсию по возрасту.