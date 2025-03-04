Цифра здивує: яка буде пенсія, якщо трудовий стаж 20 років

Що вищою є середня зарплата людини відносно середньої заплати по країні, то вищим буде індивідуальний коефіцієнт зарплати і пенсія.

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Розмір пенсії в Україні розраховується з урахуванням кількох ключових факторів. Важливу роль відіграють трудовий стаж, офіційна середня зарплата пенсіонера, а також середній рівень зарплати по країні згідно з даними Пенсійного фонду. Про це йдеться в матеріалі видання "УНІАН".

Відповідно до законодавства України, розмір пенсії розраховується за такою формулою:

Пенсія = середня зарплата по Україні (СЗП) × індивідуальний коефіцієнт зарплати (ІКЗ) × коефіцієнт страхового стажу (КС), де:

середня заробітна плата по Україні (СЗП) — цей розрахунок робить ПФУ;

індивідуальний коефіцієнт зарплати (ІКЗ) — це співвідношення середньої зарплати людини до середньої зарплати в Україні за певний період (тож що вищою була офіційна зарплата, з якої сплачували внески до ПФУ, то більший цей коефіцієнт);

і ще один — коефіцієнт страхового стажу (КС) — щоб його отримати, кількість років стажу множать на 1%.

За приблизного розрахунку, якщо у людини 20 років стажу, її середня зарплата становить близько 10 тис. грн, а середня зарплата по Україні, згідно з даними ПФУ, — 15 тис. грн, то отримуємо такий результат:

середня зарплата в Україні — 15 тис. грн;

ІКЗ (індивідуальний коефіцієнт зарплати) — потрібно поділити 10 тис. грн (середня офіційна зарплата людини) на 15 тис. грн (середня зарплата в Україні) = 10 000/15 000 = 0,67;

коефіцієнт страхового стажу (20 років) — 20 × 1% = 0,2 (за стаж понад 20 років коефіцієнт буде вищим).

У результаті отримуємо:

пенсія = 15 000 × 0,67 × 0,2 = 2010 грн.

Так, маючи 20 років стажу, пенсія більшою мірою залежить не стільки від КС (коефіцієнта страхового стажу, тут це 0,2), скільки від ІКЗ (індивідуального коефіцієнта зарплати — 0,67). Звідси можна зробити висновок, що чим вищою є середня зарплата людини відносно середньої заплати в країні, тим вищим буде індивідуальний коефіцієнт зарплати і пенсія за стажу 20 років.

Якщо, наприклад, зробити подібний перерахунок, але вже з умовною середньою зарплатою людини в 15 тис. грн, то пенсія (20 років стажу залишаємо) розраховується так:

пенсія = 15 000 × 1 × 0,2 = 3000 грн,

де 15 000 — середня зарплата по країні, 1 — індивідуальний коефіцієнт зарплати (15 000 / 15 000) і 0,2 — коефіцієнт стажу.

Зазначимо, з березня пенсії в Україні будуть індексуватися відповідно до закону України про державний бюджет. Фокус писав, що орієнтовне зростання пенсій у такому разі становитиме приблизно 11%. З іншого боку, остаточний розмір індексації визначиться постановою Кабінету Міністрів, яку поки що не публікували.

Нагадуємо, деякі категорії українців із 1 березня матимуть пенсійні виплати, які збільшаться на 20%. Тим часом головне управління ПФУ в Полтавській області пояснило, як змінився розмір обов'язкового страхового стажу для виходу на пенсію за віком.