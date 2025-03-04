Індексація пенсій: чи зміняться мінімальні виплати у 2025 році

У березні відбувся перерахунок пенсій за коефіцієнтом 11,5%.

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У березні відбудеться індексація пенсій, унаслідок чого виплати для більшості українських пенсіонерів збільшаться. Водночас мінімальний розмір пенсії з початку 2025 року залишається без змін. Про це йдеться в Бюджетній декларації на 2025 — 2027 рік.

У результаті індексації, проведеної торік, мінімальні пенсії українців змінилися таким чином:

2 725 гривень отримують пенсіонери, які не працюють (незалежно від стажу);

2 980 гривень — громадяни віком до 70 років за повного стажу 30/35 років (для жінок і чоловіків, відповідно);

3 240 гривень — особи віком від 70 до 80 років, які мають повний стаж 30/35 років (для жінок і чоловіків, відповідно);

3 370 гривень — громадяни віком від 65 років, які не працюють і мають повний стаж 30/35 років (для жінок і чоловіків, відповідно);

3 370 гривень — пенсіонери від 80 років, які мають стаж 20/25 років (для жінок і чоловіків, відповідно).

Як саме індексація вплине на мінімальні пенсії цього року, поки що невідомо. Однак ПФУ вже визначив, які мінімальні виплати буде збільшено.

"Збільшено розмір мінімальної пенсії непрацюючим пенсіонерам у віці 65 років +, які мають повний страховий стаж, та розміри мінімальних пенсійних виплат особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам бойових дій та різним віковим категоріям залежно від набутого ними страхового стажу", — йдеться в повідомленні ПФУ.

Зазначимо, з березня пенсії в Україні будуть індексуватися відповідно до закону України про державний бюджет. Фокус писав, що орієнтовне зростання пенсій у такому разі становитиме приблизно 11%. З іншого боку, остаточний розмір індексації визначиться постановою Кабінету Міністрів, яку поки що не публікували.

Нагадуємо, деякі категорії українців із 1 березня матимуть пенсійні виплати, які збільшаться на 20%. Тим часом головне управління ПФУ в Полтавській області пояснило, як змінився розмір обов'язкового страхового стажу для виходу на пенсію за віком.