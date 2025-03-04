Индексация пенсий: изменятся ли минимальные выплаты в 2025 году

В марте произошел перерасчет пенсий по коэффициенту 11,5%.

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В марте пройдет индексация пенсий, в результате чего выплаты для большинства украинских пенсионеров увеличатся. При этом минимальный размер пенсии с начала 2025 года остается без изменений. Об этом говорится в Бюджетной декларации на 2025 – 2027 год.

В результате индексации, проведенной в прошлом году, минимальные пенсии украинцев изменились следующим образом:

2 725 гривен получают пенсионеры, которые не работают (независимо от стажа);

2 980 гривен – граждане в возрасте до 70 лет при полном стаже 30/35 лет (для женщин и мужчин, соответственно);

3 240 гривен – лица в возрасте от 70 до 80 лет, которые имеют полный стаж 30/35 лет (для женщин и мужчин, соответственно);

3 370 гривен – граждане в возрасте от 65 лет, которые не работают и имеют полный стаж 30/35 лет (для женщин и мужчин, соответственно);

3 370 гривен – пенсионеры от 80 лет и имеющие стаж 20/25 лет (для женщин и мужчин, соответственно).

Как именно индексация повлияет на минимальные пенсии в этом году, пока неизвестно. Однако ПФУ уже определил, какие минимальные выплаты будут увеличены.

"Увеличен размер минимальной пенсии неработающим пенсионерам в возрасте 65 лет +, которые имеют полный страховой стаж, и размеры минимальных пенсионных выплат лицам с инвалидностью вследствие войны, участникам боевых действий и различным возрастным категориям в зависимости от приобретенного ими страхового стажа", – говорится в сообщении ПФУ.

Отметим, с марта пенсии в Украине будут индексироваться в соответствии с законом Украины о государственном бюджете. Фокус писал, что ориентировочный рост пенсий в таком случае составит примерно 11%. С другой стороны, окончательный размер индексации определится постановлением Кабинета Министров, которое пока не публиковали.

Напоминаем, некоторые категории украинцев с 1 марта будут иметь пенсионные выплаты, которые увеличатся на 20%. Между тем главное управление ПФУ в Полтавской области объяснило, как изменился размер обязательного страхового стажа для выхода на пенсию по возрасту.