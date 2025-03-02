Выход на пенсию в 2025 году предполагает, что пенсионер в возрасте 60 лет приобрел страховой стаж от 32 лет. Фокус узнал, что делать, если стажа не хватает.

Related video

Наличие страхового стажа, который обеспечивает выход на пенсию и право на назначение пенсии по возрасту, определяется на дату достижения человеком соответствующего возраста. Так, согласно статье 26 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" Согласно закону, человек имеет право на пенсию, если накопить не менее 32 лет страхового стажа. И такие требования будут увеличиваться ежегодно.

Сколько стажа для пенсии в 60 лет нужно иметь

Как Фокус писал ранее, право на назначение пенсии по возрасту определяется в зависимости от приобретенного страхового стажа, то есть периода, в течение которого человек подлежит общеобязательному государственному пенсионному страхованию и за который ежемесячно уплачены страховые взносы в сумме не меньшей, чем минимальный страховой взнос.

В Пенсионном фонде Украины дали четкие критерии продолжительности страхового стажа и права на назначение пенсии по возрасту в 2025 году

В Пенсионном фонде Украины тем временем предоставили четкие критерии продолжительности страхового стажа и права на назначение пенсии по возрасту в 2025 году:

по достижении возраста 60 лет — не менее 32 лет;

по достижении возраста 63 года — не менее 22 лет;

по достижении возраста 65 лет — не менее 15 лет.

А что делать, если не хватает стажа для пенсии? Специалисты отвечают, что в таком случае можно заключить договор с ПФУ, чтобы приобрести дополнительный страховой стаж. Более того, ПФУ сообщил, что взносы можно делать не только за себя, но и за другого человека. Опция доступна как застрахованным, так и незастрахованным лицам. Главным условием для этого является возраст более 16 лет, а также соответствие одному из следующих критериев:

быть трудоустроенным за рубежом (если планирует получать пенсию в Украине);

находиться в предпенсионном возрасте, если не хватает стажа;

иметь низкий уровень официального дохода и желание увеличить размер будущей пенсии.

В ПФУ предоставили критерии продолжительности страхового стажа и права на назначение пенсии по возрасту в 2025 году: Фото: pexels.com

Как приобрести стаж: алгоритм действий заключения договора с ПФУ

Чтобы заключить договор с Пенсионным фондом для покупки стажа, нужно обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда независимо от места жительства, или дистанционно, воспользовавшись порталом электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Есть четкая инструкция следующих действий для заключения договора с ПФУ онлайн:

Откройте свой личный кабинет, использовав электронную подпись,"Дія.підпис". Выберите раздел "Коммуникация с ПФУ", а затем "Договор на добровольное участие". Внесите персональные данные (ФИО, налоговый номер, серия и номер паспорта, дата рождения). Нажмите "Желаю платить взносы за себя" и укажите необходимую информацию. Дайте согласие на обработку данных и подтвердите верные внесенные данные. Подпишите договор, нажав кнопку "Подписать и оплатить". Оплатите взносы, выбрав удобный способ.

"Проверить информацию о зачислении платежа и количество дней приобретенного стажа можно в личном кабинете", — пояснили в ПФУ.

Узнать размер пенсии можно с помощью специального калькулятора ПФУ Фото: УНИАН

Сколько нужно уплатить за стаж

Как Фокусу сообщила адвокат адвокатского бюро "Ивана Хомича" Елена Воронкова, потенциальный пенсионер может самостоятельно определить, сколько времени желает платить взносы после заключения договора с ПФУ, периодичность их уплаты и их размер. Суммы уплаченных взносов зачисляются за месяц, в котором поступили средства на счет Пенсионного фонда Украины.

В случае, если человек нигде официально не работает, то есть не является застрахованным лицом, тогда стоит заключить договор о добровольном участии в системе общеобязательного государственного социального страхования на срок не менее одного года

В случае, если человек нигде официально не работает, то есть не является застрахованным лицом, тогда стоит заключить договор о добровольном участии в системе общеобязательного государственного социального страхования на срок не менее одного года. Заметим, что стаж покупается по одному месяцу по ставке, действующей в этом месяце.

Размеры взноса лицо определяет самостоятельно, но объем должен быть не менее 22% от минимальной заработной платы (с 01.04.2024 определено 8000 грн, поэтому минимальный взнос составляет 1 760 грн).

Продлевать действие договора каждый год не нужно, при условии уплаты за каждый месяц договор продлевается автоматически и действие его закончится, если лицо официально трудоустроится. Тогда за лицо единый взнос уже будет платить работодатель.

Человек может самостоятельно определить, сколько времени желает платить взносы после заключения договора с ПФУ Фото: pexels.com

Как посчитать размер будущей пенсии

ПФУ предлагает воспользоваться пенсионным калькулятором, который есть на портале.

В частности, такой калькулятор помогает планировать свое будущее и исправить ситуацию в случае, если размер вашей будущей пенсии слишком низкий.

С марта пенсии будут индексироваться в соответствии с законом Украины о государственном бюджете

Поэтому после получения электронной подписи (ссылка см. выше) можно самостоятельно осуществить предварительный расчет размера пенсии. Для этого нужно:

войти в личный кабинет застрахованного лица на веб-портале Пенсионного фонда Украины;

выбрать алгоритм расчета пенсии: по введенным данным или с учетом стажа, который будет приобретен до пенсионного возраста;

актуализировать данные о трудовой деятельности: нажать кнопку "Добавить период", ввести периоды работы, данные по которым отсутствуют в Пенсионном фонде, и внести суммы ежемесячного заработка (по необходимости);

выполнить расчет пенсии, нажав кнопку "Сохранить и рассчитать";

после расчета получите информацию о размере будущей пенсии с учетом страхового стажа на дату расчета и протокол расчета.

Отметим, с марта пенсии в Украине будут индексироваться в соответствии с законом Украины о государственном бюджете. Фокус писал, что ориентировочный рост пенсий в таком случае составит примерно 11%. С другой стороны, окончательный размер индексации определится постановлением Кабинета Министров, которое пока не публиковали.