Правила меняются: сколько лет стажа нужно для выхода на пенсию

Право выйти на пенсию в 60 лет имеют люди, у которых страховой стаж составляет не менее 32 лет.

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С 1 января 2025-го изменился размер стажа, необходимого для выхода на пенсию по возрасту. Каждый год страховой стаж, дающий право выхода на пенсию по возрасту, увеличивается на год. Об этом говорится в материале издания Фокус.

Право на назначение пенсии по возрасту определяется в зависимости от приобретенного страхового стажа, то есть периода, в течение которого человек подлежит общеобязательному государственному пенсионному страхованию и за который ежемесячно уплачены страховые взносы в сумме не меньше минимального страхового взноса.

С 1 января по 31 декабря 2025 года право выйти на пенсию в 60 лет имеют люди, у которых страховой стаж составляет не менее 32 лет.

"Для лиц, у которых отсутствует необходимый страховой стаж по достижению ими 60 лет предусмотрено, что они могут выйти на пенсию в 63 года, если имеют страховой стаж от 22 до 32 лет, или же в 65 лет при наличии страхового стажа от 15 до 22 лет. В то же время, хотя это и не прописано, но учитывается территориальными органами пенсионного фонда: если лицо приобретает необходимые годы страхового стажа в последующие периоды после 60-ти, например, в 61 или 62 года, то оно может выйти на пенсию, не дожидаясь следующего предела пенсионного возраста, то есть 63 или 65 лет, на условиях, которые были предусмотрены на момент, когда лицо достигло 60-ти", — отметила адвокат адвокатского бюро "Ивана Хомича" Елена Воронкова.

Для лиц, у которых отсутствует необходимый страховой стаж по достижению ими 60 лет предусмотрено, что они могут выйти на пенсию в 63 года, если имеют страховой стаж от 22 до 32 лет, или же в 65 лет при наличии страхового стажа от 15 до 22 лет

Приведем пример: если в 60 лет у лица уже есть 31 год стажа из необходимых 32, и если такое лицо доработало один год стажа, оно имеет право выйти на пенсию в соответствующем возрасте — 60 или 61 год.

Ранее в Пенсионном фонде рассказывали, что пенсионеры с января смогут получать увеличенную пенсию. Однако это касается не всех.

Добавим, что в Украине начнут действовать новые правила выхода на пенсию. Это произойдет с 1 января 2025 года.