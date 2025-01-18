Правила змінюються: скільки років стажу потрібно для виходу на пенсію

Право вийти на пенсію в 60 років мають люди, у яких страховий стаж становить не менше 32 років.

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З 1 січня 2025-го змінився розмір стажу, необхідного для виходу на пенсію за віком. Щороку страховий стаж, що дає право виходу на пенсію за віком, збільшується на рік. Про це йдеться в матеріалі видання Фокус.

Право на призначення пенсії за віком визначається залежно від набутого страхового стажу, тобто періоду, протягом якого особа підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачено страхові внески в сумі, що не є меншою за мінімальний страховий внесок.

З 1 січня до 31 грудня 2025 року право вийти на пенсію в 60 років мають люди, у яких страховий стаж становить не менше 32 років.

"Для осіб, у яких відсутній необхідний страховий стаж по досягненню ними 60 років передбачено, що вони можуть вийти на пенсію у 63 роки, якщо мають страховий стаж від 22 до 32 років, або ж у 65 років за наявності страхового стажу від 15 до 22 років. Водночас, хоча це й не прописано, але враховується територіальними органами пенсійного фонду: якщо особа набуває необхідних років страхового стажу в наступні періоди після 60-ти, наприклад, у 61 або 62 роки, то вона може вийти на пенсію, не чекаючи наступної межі пенсійного віку, тобто 63 або 65 років, на умовах, що були передбачені на момент, коли особа досягла 60-ти", — зауважила адвокатка адвокатського бюро "Івана Хомича" Олена Воронкова.

Для осіб, у яких відсутній необхідний страховий стаж по досягненню ними 60 років передбачено, що вони можуть вийти на пенсію у 63 роки, якщо мають страховий стаж від 22 до 32 років, або ж у 65 років за наявності страхового стажу від 15 до 22 років

Наведемо приклад: якщо у 60 років у особи вже є 31 рік стажу з необхідних 32, і якщо така особа допрацювала один рік стажу, вона має право вийти на пенсію у відповідному віці — 60 або 61 рік.

Раніше в Пенсійному фонді розповідали, що пенсіонери з січня зможуть отримувати збільшену пенсію. Однак це стосується не всіх.

Додамо, що в Україні почнуть діяти нові правила виходу на пенсію. Це станеться з 1 січня 2025 року.