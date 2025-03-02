Вихід на пенсію у 2025 році передбачає, що пенсіонер у віці 60 років набув страховий стаж від 32 років. Фокус дізнався, що робити, якщо стажу не вистачає.

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Наявність страхового стажу, який забезпечує вихід на пенсію і право на призначення пенсії за віком, визначається на дату досягнення людиною відповідного віку. Так, відповідно до статті 26 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" Згідно із законом, людина має право на пенсію, якщо накопичити щонайменше 32 роки страхового стажу. І такі вимоги збільшуватимуться щороку.

Скільки стажу для пенсії в 60 років потрібно мати

Як Фокус писав раніше, право на призначення пенсії за віком визначається залежно від набутого страхового стажу, тобто періоду, протягом якого людина підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок.

У Пенсійному фонді України дали чіткі критерії тривалості страхового стажу і права на призначення пенсії за віком у 2025 році

У Пенсійному фонді України тим часом надали чіткі критерії тривалості страхового стажу і права на призначення пенсії за віком у 2025 році:

після досягнення віку 60 років — не менше 32 років;

після досягнення віку 63 роки — не менше 22 років;

після досягнення віку 65 років — не менше 15 років.

А що робити, якщо не вистачає стажу для пенсії? Фахівці відповідають, що в такому випадку можна укласти договір з ПФУ, щоб придбати додатковий страховий стаж. Ба більше, ПФУ повідомив, що внески можна робити не лише за себе, а й за іншу людину. Опція доступна як застрахованим, так і незастрахованим особам. Головною умовою для цього є вік понад 16 років, а також відповідність одному з наступних критеріїв:

бути працевлаштованою за кордоном (якщо планує отримувати пенсію в Україні);

перебувати у передпенсійному віку, якщо не вистачає стажу;

мати низький рівень офіційного доходу і бажання збільшити розмір майбутньої пенсії.

У ПФУ надали критерії тривалості страхового стажу і права на призначення пенсії за віком у 2025 році: Фото: pexels.com

Як придбати стаж: алгоритм дій укладання договору з ПФУ

Щоб укласти договір з Пенсійним фондом для купівлі стажу, потрібно звернутися до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду незалежно від місця проживання, чи дистанційно, скориставшись порталом електронних послуг Пенсійного фонду України.

Є чітка інструкція наступних дій для укладання договору з ПФУ онлайн:

Відкрийте свій особистий кабінет, використавши електронний підпис, "Дія.підпис". Оберіть розділ "Комунікація з ПФУ", а потім "Договір на добровільну участь". Внесіть персональні дані (ПІБ, податковий номер, серія і номер паспорта, дата народження). Натисніть "Бажаю сплачувати внески за себе" та зазначте необхідну інформацію. Надайте згоду на обробку даних і підтвердіть вірні внесені дані. Підпишіть договір, натиснувши кнопку "Підписати та сплатити". Сплатіть внески, обравши зручний спосіб.

"Перевірити інформацію про зарахування платежу та кількість днів набутого стажу можна в особистому кабінеті", — пояснили в ПФУ.

Дізнатися розмір пенсії можна за допомогою спеціального калькулятора ПФУ Фото: УНІАН

Скільки потрібно сплатити за стаж

Як Фокусу повідомила адвокатка адвокатського бюро "Івана Хомича" Олена Воронкова, потенційний пенсіонер може самостійно визначити, скільки часу бажає сплачувати внески після укладання договору з ПФУ, періодичність їхньої сплати та їхній розмір. Суми сплачених внесків зараховуються за місяць, у якому надійшли кошти на рахунок Пенсійного фонду України.

У разі, якщо людина ніде офіційно не працює, тобто не є застрахованою особою, тоді варто укласти договір про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування на термін не менше одного року

У разі, якщо людина ніде офіційно не працює, тобто не є застрахованою особою, тоді варто укласти договір про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування на термін не менше одного року. Зауважимо, що стаж купується по одному місяцю за ставкою, що є чинною у цьому місяці.

Розміри внеску особа визначає самостійно, але обсяг має бути не менше 22% від мінімальної заробітної плати (з 01.04.2024 визначено 8000 грн, тож мінімальний внесок становить 1 760 грн).

Продовжувати дію договору кожного року не потрібно, за умови сплати за кожен місяць договір продовжується автоматично і дія його закінчиться, якщо особа офіційно працевлаштується. Тоді за особу єдиний внесок вже буде сплачувати роботодавець.

Людина може самостійно визначити, скільки часу бажає сплачувати внески після укладання договору з ПФУ Фото: pexels.com

Як порахувати розмір майбутньої пенсії

ПФУ пропонує скористатися пенсійним калькулятором, що є на порталі.

Зокрема, такий калькулятор допомагає планувати своє майбутнє та виправити ситуацію в разі, якщо розмір вашої майбутньої пенсії занадто низький.

Від березня пенсії будуть індексуватись відповідно до закону України про державний бюджет

Тож після отримання електронного підпису (посилання див. вище) можна самостійно здійснити попередній розрахунок розміру пенсії. Для цього потрібно:

увійти в особистий кабінет застрахованої особи на вебпорталі Пенсійного фонду України;

обрати алгоритм розрахунку пенсії: за введеними даними або з урахуванням стажу, що буде набуто до пенсійного віку;

актуалізувати дані про трудової діяльності: натиснути кнопку "Додати період", ввести періоди роботи, дані по яким відсутні в Пенсійному фонді, і внести суми щомісячного заробітку (за потребою);

виконати розрахунок пенсії, натиснувши кнопку "Зберегти та розрахувати";

після розрахунку отримаєте інформацію щодо розміру майбутньої пенсії з урахуванням страхового стажу на дату розрахунку і протокол розрахунку.

Зазначимо, з березня пенсії в Україні будуть індексуватись відповідно до закону України про державний бюджет. Фокус писав, що орієнтовне зростання пенсій у такому випадку становитиме приблизно 11%. З іншого боку, остаточний розмір індексації визначиться постановою Кабінету Міністрів, яку поки що не публікували.