Індексація пенсій: кому і як підвищили виплати з березня

Пенсії для кожного українця будуть перераховані індивідуально з урахуванням інфляції, стажу та віку.

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З 4 березня в Україні почали виплачувати проіндексовані пенсії. Унаслідок індексації виплати в середньому збільшаться на 556 грн, а середній розмір пенсії зросте з 5789 грн до 6345 грн Про це йдеться в матеріалі видання "OBOZ.UA".

Індексація пенсій в Україні проводиться за формулою, що враховує 50% інфляції та 50% середнього зростання зарплат за три роки, і цього року становить 11,5%. Однак не всі пенсіонери з 1 березня отримують підвищення саме на цей відсоток — таких меншість. Пенсійна система країни складна і включає не тільки саму пенсію, розраховану за формулою, а й безліч різних доплат і надбавок.

Кого торкнеться перерахунок:

9,2 млн пенсіонерів, яким пенсію призначено на загальних підставах;

672 тис. пенсіонерів силових відомств;

98 тис. осіб, які отримують пенсію по інвалідності та в разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи;

79,6 тис. пенсіонерів-осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій, які отримують мінімальні пенсійні виплати;

23,4 тис. пенсіонерів-колишніх працівників органів місцевого самоврядування та державних службовців.

"Цим рішенням ми вже втретє виправляємо недосконалість пенсійного законодавства, через яку найнижчі пенсії під час індексації раніше майже не зростали. Тож цього року знову будуть проіндексовані найнижчі пенсії, які до 2023 року під індексацію не потрапляли. Середній прогнозний рівень зростання пенсій після індексації становитиме 555 грн, розмір середньої пенсії в Україні зросте з 5789 грн до 6345 грн", — заявила міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

Зазначимо, з березня пенсії в Україні будуть індексуватися відповідно до закону України про державний бюджет. Фокус писав, що орієнтовне зростання пенсій у такому разі становитиме приблизно 11%. З іншого боку, остаточний розмір індексації визначиться постановою Кабінету Міністрів, яку поки що не публікували.

Нагадуємо, деякі категорії українців із 1 березня матимуть пенсійні виплати, які збільшаться на 20%. Тим часом головне управління ПФУ в Полтавській області пояснило, як змінився розмір обов'язкового страхового стажу для виходу на пенсію за віком.