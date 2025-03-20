За законом жителі гірських районів України мають право на пільги, зокрема підвищену пенсію. Але що робити, якщо громадяни не отримують ці надбавки? Фокус отримав листа від читачки з таким запитанням і розібрався в пенсійному питанні разом із юристом.

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За законом деякі українські пенсіонери мають отримувати додаткові виплати в розмірі 20%. Спеціальна надбавка, зокрема призначена для жителів гірських районів. Про це йдеться в законі "Про статус гірських населених пунктів в Україні". Що потрібно знати про цю надбавку і як оформити право на підвищену пенсію, читайте далі.

Як пояснила Фокусу Анна Даніель, адвокатка, керуюча Адвокатського бюро "Анни Даніель", закон України "Про статус гірських населених пунктів в Україні" (№ 56/95-ВР), був ухвалений ще 15 лютого 1995 року. Він і визначає правовий статус гірських населених пунктів та встановлює для їх жителів певні пільги. Серед них дійсно передбачені різноманітні соціальні гарантії, зокрема підвищення розміру пенсії для осіб, які проживають у цих місцях.

Статус особи, яка постійно проживає в населеному пункті, якому надано статус гірського, дає право на підвищену пенсію

"У ч.2 ст.6 вказаного закону передбачено, що: розмір державних пенсій, стипендій, всіх передбачених чинним законодавством видів державної матеріальної допомоги громадянам, які одержали статус особи, що працює, проживає або навчається на території населеного пункту, якому надано статус гірського, збільшується на 20%. Фінансування збільшення розміру пенсій, передбачене цією частиною, здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України", — зауважила адвокатка.

Підвищення пенсії, зокрема, 20% передбачене в рамках пільг, що діяли і до 2025 року Фото: УНІАН

Таке підвищення пенсії (зокрема, 20%) передбачене в рамках пільг, що діяли і до 2025 року, зокрема для жителів гірських районів, і пов’язане з підвищеними витратами на життя в таких місцевостях через важкі природні умови.

"Підвищення пенсій та інших соціальних виплат у таких районах було частиною комплексу заходів для підтримки людей, які живуть в умовах обмежених можливостей розвитку інфраструктури та економіки", — додала Анна Даніель.

За її словами, надбавка до пенсії для осіб, які проживають, працюють або навчаються в гірських населених пунктах, може бути оформлена після підтвердження цього статусу. А щоб отримати надбавку, потрібно мати відповідне посвідчення, яке підтверджує проживання в гірському населеному пункті.

Щоби отримати гірське посвідчення, потрібно звернутися до ЦНАПу Фото: УНІАН

Як оформити гірське посвідчення: поради юриста

Статус особи, яка постійно проживає та працює або навчається в населеному пункті в гірській місцевості підтверджує відповідне гірське посвідчення.

"Якщо ви ще не оформили посвідчення, слід зробити це якомога швидше, щоб почати отримувати надбавку", — каже Анна Даніель.

Щоби отримати гірське посвідчення, потрібно:

звернутися до органів місцевого самоврядування або центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП);

подати документи, які підтверджують факт проживання, роботи або навчання в гірському населеному пункті;

отримати посвідчення, яке підтверджує право на надбавку до пенсії.

З 1 березня 2025 року була проведена індексація пенсій, що також вплинула на розмір виплат Фото: УНІАН

Що робити, якщо надбавку до пенсії не нарахували

Якщо ви проживаєте в гірському населеному пункті, але не отримуєте надбавку, адвокатка радить передусім перевірити свій статус. Для цього слід звернутися до місцевого управління Пенсійного фонду або ЦНАП для уточнення інформації.

Як Фокус писав раніше, від 1 березня 2025 року була проведена індексація пенсій, що також вплинула на розмір виплат. Тож пенсіонери, які проживають у гірських населених пунктах, мали отримати як індексацію, так і додаткову надбавку, стверджує юристка і додає: "Якщо ви є пенсіонером, який проживає, працює або навчається в гірському населеному пункті, і ще не отримаєте 20% надбавку до пенсії, рекомендується звернутися до відповідних органів для оформлення посвідчення та почати отримувати цю пільгу".

Якщо ви є пенсіонером, який проживає, працює або навчається в гірському населеному пункті, і ще не отримаєте 20% надбавку до пенсії, рекомендується звернутися до відповідних органів для оформлення посвідчення та почати отримувати цю пільгу

Зазначимо, що станом на 20 березня 2025 року, діючими є кілька основних постанов Кабінету Міністрів України, які регулюють пільги для жителів гірських населених пунктів. Ось основні з них:

постанова Кабінету Міністрів України від 11 серпня 1995 року № 647. Ця постанова затверджує перелік населених пунктів, яким надається статус гірських;

постанова Кабінету Міністрів України від 11 серпня 1995 року № 648. Документ встановлює умови оплати праці осіб, які працюють у гірських районах;

постанова Кабінету Міністрів України від 19 березня 1996 року № 345. Вона регулює порядок видачі посвідчень громадян, які проживають, працюють або навчаються на території гірського населеного пункту, що дають право на відповідні пільги.

Раніше Фокус вже перерахував критерії, за якими населені пункти можуть бути внесені до гірських.