Українці можуть залишитися без пенсії через старі записи в трудових книжках. Нова судова справа свідчить про те, що навіть запис в трудовій чорнилом іншого кольору здатний позбавити людину пенсії. Фокус розібрав випадок.

Тема трудових книжок дедалі частіше хвилює українців, адже наближається крайній термін для оцифрування документу. Ба більше, виникають ситуації, коли люди не можуть оформити пенсію через проблеми із записами, що робили десятки років тому. Причиною відмови у зарахуванні стажу інколи стають навіть різний колір чорнила, виправлення у трудовій книжці або відсутність окремих позначок. Про це свідчить справа № 160/2378/26 за позовом громадянина до Пенсійного фонду України, яку днями розглядали в Дніпропетровському окружному адмінсуді.

Колгоспний стаж під питанням? Чому чоловік змушений судитися за пенсію

Підстаою чоловіка для звернення до суду стала відмова ПФУ в призначенні пенсії за віком через нібито недостатній страховий стаж. У Пенсійному фонді не врахували майже 14 років роботи в колгоспі та період отримання допомоги по безробіттю.

Відео дня

Якщо докладніше, то за даними Пенсійного фонду, пенсіонеру зарахували 25 років 5 місяців 9 днів страхового стажу.

Замість потрібних 32 років чоловікові зарахували лише трохи більше 25 років

Для виходу на пенсію у 2025 році йому було необхідно мати не менше 32 років стажу, тому ПФУ відмовив у призначенні пенсії. Водночас ПФУ не врахував ані періоди роботи в колгоспі (1985-1999 рр), ані період отримання допомоги по безробіттю у 2003-2004 роках.

Забігаючи наперед зазначимо, що за рішенням суду ці періоди все ж мають бути зараховані до страхового стажу чоловіка.

Проте, що ж стало причиною скасувати стаж?

Як виявилося, в трудовій книжці не було інформації про мінімум відпрацьованих вихододнів, а один із записів у документах щодо безробіття був зроблений чорнилом іншого кольору. Тож Пенсійний фонд визначив, що чоловіку бракує необхідного стажу для виходу на пенсію.

Суд встав на бік пенсіонера

Скасування пенсії і рішення суду

Суд став на бік позивача та наголосив, що трудова книжка є основним документом, який підтверджує трудовий стаж, а недоліки її оформлення не можуть автоматично позбавляти людину права на пенсію.

Суддя також підкреслив, що відповідальність за правильне ведення трудових книжок покладається на роботодавця, а не на працівника. Тому помилки кадровиків або бухгалтерів, допущені десятки років тому, не повинні мати негативних наслідків для людини.

Окремо суд визнав незаконною відмову у зарахуванні періоду отримання допомоги по безробіттю через записи чорнилом іншого кольору.

У підсумку рішення Пенсійного фонду скасували, а установу зобов’язали врахувати спірні періоди стажу та повторно розглянути заяву про призначення пенсії.

Важливо

Частину стажу можуть "не побачити": у ПФУ пояснили, що впливає на пенсійний облік

Юристи зазначають, що подібні спори останніми роками стають дедалі поширенішими. Особливо йдеться рпо людей, які працювали в колгоспах, на ліквідованих підприємствах або мають трудові книжки радянського зразка.

Пенсіонери у гірських районах можуть отримувати надбавку: хто має право на доплату 20%

Зазначимо, що жителі гірських населених пунктів в Україні мають право на додаткові соціальні гарантії, серед яких — підвищення пенсійних виплат. Такі пільги передбачені законом України "Про статус гірських населених пунктів в Україні".

Відповідно до законодавства, громадянам, які офіційно проживають, працюють або навчаються у населених пунктах зі статусом гірських, державні пенсії, стипендії та інші види соціальної допомоги збільшуються на 20%.

Доплата фінансується з державного бюджету та діє не лише для пенсіонерів, а й для інших категорій громадян, які мають підтверджений статус жителя гірського населеного пункту.

Хто може отримати надбавку

Право на підвищення виплат мають особи, які постійно проживають у гірському населеному пункті, працюють там або навчаються на території такого населеного пункту.

При цьому для оформлення доплати необхідно отримати спеціальне посвідчення.

Як оформити посвідчення

Для отримання статусу потрібно насамперед звернутися до ЦНАПу або органу місцевого самоврядування із документами, що підтверджують проживання, роботу чи навчання у гірському населеному пункті, та отримати посвідчення, яке дає право на пільги та надбавки.

Що радять пенсіонерам

Фахівці ПФУ рекомендують людям, які проживають у гірських районах, перевірити, чи оформлена їм відповідна надбавка. Якщо доплата не нараховується, варто звернутися до Пенсійного фонду або ЦНАПу для уточнення даних.

Також важливо оформити посвідчення тим, хто ще цього не зробив, адже без нього надбавка не призначається.

Які документи регулюють пільги

Питання пільг для жителів гірських населених пунктів регулюють декілька правових документів. Тож, якщо у вас є сумніви щодо нарахування пенсійних виплат, зверніть увагу на дані закони:

закон України "Про статус гірських населених пунктів в Україні";

постанова Кабміну №647 із переліком гірських населених пунктів;

постанова №648 щодо умов оплати праці у гірських районах;

постанова №345 про порядок видачі посвідчень.

Нагадаємо, після індексації пенсій 2025 року жителі гірських районів продовжують отримувати як проіндексовані виплати, так і передбачену законом 20-відсоткову надбавку.

Також зауважимо, що до 10 червня 2026 року потрібно оцифрувати свою трудову книжку, адже вже цьогоріч облік трудового стажу в Україні здійснюватиметься виключно в електронному вигляді. Водночас, як вже повідомляв Фокус, закон не передбачає жодних штрафів чи втрати трудового стажу у разі, якщо цього не зробити до встановленого терміну.