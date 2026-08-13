Низкая рождаемость в Украине может повлиять на финансирование пенсий: что изменится, — демограф

В Украине из-за длительного снижения рождаемости и старения населения могут возникнуть проблемы с финансированием пенсий. В то же время это не означает, что выплаты будут прекращены — в случае необходимости государство сможет обеспечивать их непосредственно из государственного бюджета.

Как рассказала директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова в новом выпуске на YouTube-канале "Суперпозиция", низкая рождаемость является одной из главных причин старения населения Украины.

"Я всю жизнь считала, что нужно бороться за более долгую жизнь. Но старение населения связано не только с увеличением продолжительности жизни. В Украине в большей степени на это влияет низкая рождаемость — у нас рождается очень мало детей. Причем такая тенденция характерна не только для Украины", — говорит эксперт.

По мнению Либановой, демографическое старение является закономерным процессом, который наблюдается не только в Украине, но и во многих развитых странах мира. В частности, такая тенденция характерна для европейских государств, США, Канады, Японии и Южной Кореи.

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В то же время в Украине старение населения в значительной степени связано именно с низкой рождаемостью. Однако утверждение о том, что в Украине самый низкий уровень рождаемости в мире, не соответствует действительности — по словам специалистки, в 2025 году самый низкий показатель был зафиксирован в Южной Корее.

В частности, на решение людей заводить детей влияет сразу множество факторов. Среди них она назвала экономические и мировоззренческие изменения, эмансипацию, а также существенное повышение требований к воспитанию и обеспечению детей.

Например, сегодня современные родители тратят гораздо больше ресурсов на уход, образование и развитие ребенка, чем раньше. Особенно заметна такая тенденция в крупных городах, где расходы на воспитание детей могут быть значительными.

"Здесь очень много причин цивилизационного характера: и экономические, и мировоззренческие, и влияние эмансипации. Очень много факторов. Кроме того, сейчас у нас совсем другие требования к воспитанию детей. Раньше в деревне ребенку давали кусок хлеба с сахаром — и он мог бегать целый день, и это никого особо не волновало. А сейчас всё совсем иначе, особенно в городах. О Киеве я вообще не говорю — здесь это уже зашкаливает, честно говоря. То же самое происходит по всей Европе", — пояснила она.

Что интересно, демографические изменения будут напрямую влиять и на пенсионную систему. В связи с сокращением численности трудоспособного населения и увеличением доли пожилого населения государству будет сложнее обеспечивать пенсионные выплаты за счет Пенсионного фонда.

В то же время Либанова подчеркнула, что говорить о прекращении выплаты пенсий из-за демографических проблем неправильно. По её словам, если средств Пенсионного фонда окажется недостаточно, финансирование выплат может осуществляться за счёт государственного бюджета.

"Будут проблемы с пенсионным обеспечением. Это неизбежно. Но это не значит, что пенсии не будут выплачиваться. Это ерунда. Государство будет выплачивать пенсии не из Пенсионного фонда, а из бюджета. Вот и всё", — отметила демограф.

В этом же интервью Элла Либанова также рассказала о риске дефицита продуктов в Украине на фоне российских ударов по предприятиям и складам. По её словам, голод в Украине возможен лишь искусственно, поскольку значительную часть производства обеспечивает малый бизнес, который продолжает работать и помогает поддерживать продовольственное обеспечение.

Также в июле Фокус писал, что правительство готовит концепцию пенсионной реформы, которая предусматривает трехуровневую систему выплат, новые принципы их начисления и внедрение накопительной модели. При этом повышать пенсионный возраст не планируется, а для людей с недостаточным страховым стажем хотят ввести гарантированную базовую выплату.