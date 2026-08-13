Низька народжуваність в Україні може вплинути на фінансування пенсій: що змінитися, — демографиня

В Україні через тривале зниження народжуваності та старіння населення можуть виникнути проблеми з фінансуванням пенсій. Водночас це не означає, що виплати припинять — за потреби держава зможе забезпечувати їх безпосередньо з державного бюджету.

Як розповіла директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова у новому випуску на YouTube-каналі "Суперпозиція", низька народжуваність є однією з головних причин старіння населення України.

"Я все життя вважала, що потрібно боротися за довше життя. Але старіння населення пов’язане не лише зі збільшенням тривалості життя. В Україні більшою мірою на це впливає низька народжуваність — у нас народжується дуже мало дітей. Причому така тенденція характерна не лише для України", — каже експертка.

На думку Лібанової, демографічне старіння є закономірним процесом, який спостерігається не лише в Україні, а й у багатьох розвинених країнах світу. Зокрема, така тенденція характерна для європейських держав, США, Канади, Японії та Південної Кореї.

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Водночас в Україні старіння населення значною мірою пов’язане саме з низькою народжуваністю. Та все ж твердження про найнижчу народжуваність у світі в Україні не відповідає дійсності — за словами фахівчині, у 2025 році найнижчий показник був зафіксований у Південній Кореї.

Зокрема, на рішення людей мати дітей впливає одразу багато чинників. Серед них вона назвала економічні та світоглядні зміни, емансипацію, а також суттєве зростання вимог до виховання та забезпечення дітей.

До прикладу, сьогодні сучасні батьки витрачають значно більше ресурсів на догляд, освіту та розвиток дитини, ніж це було раніше. Особливо помітна така тенденція у великих містах, де витрати на виховання дітей можуть бути значними.

"Тут дуже багато причин цивілізаційного характеру: і економічні, і світоглядні, і вплив емансипації. Дуже багато факторів. Крім того, зараз у нас зовсім інші вимоги до виховання дітей. Раніше в селі дитині дали шматок хліба з цукром — і вона могла бігати цілий день, і це нікого особливо не хвилювало. А зараз усе зовсім інакше, особливо в містах. Про Київ я взагалі не кажу — тут це вже зашкалює, чесно кажучи. Те саме відбувається по всій Європі", — пояснила вонаю

Що цікаво, демографічні зміни безпосередньо впливатимуть і на пенсійну систему. Через скорочення кількості людей працездатного віку та збільшення частки літнього населення державі буде складніше забезпечувати пенсійні виплати за рахунок Пенсійного фонду.

Водночас Лібанова наголосила, що говорити про припинення виплати пенсій через демографічні проблеми неправильно. За її словами, якщо коштів Пенсійного фонду буде недостатньо, фінансування виплат може здійснюватися за рахунок державного бюджету.

"Будуть проблеми з пенсійним забезпеченням. Це неминуче. Але це не означає, що пенсії не виплачуватимуть. Це нісенітниця. Держава платитиме пенсії не з Пенсійного фонду, а з бюджету. Ось і все", — зазначила демографиня.

В цьому ж інтерв’ю Елла Лібанова також розповідала про ризик дефіциту продуктів в Україні на тлі російських ударів по підприємствах та складах. За її словами, голод в Україні можливий лише штучно, оскільки значну частину виробництва забезпечує малий бізнес, який продовжує працювати та допомагає підтримувати продовольче забезпечення.

Також у липні Фокус писав, що уряд готує концепцію пенсійної реформи, яка передбачає трирівневу систему виплат, нові принципи їх нарахування та запровадження накопичувальної моделі. При цьому підвищувати пенсійний вік не планують, а для людей із недостатнім страховим стажем хочуть запровадити гарантовану базову виплату.