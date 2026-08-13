Удари РФ по складах: Лібанова відповіла, чи може в Україні бути голод (відео)

Директорка Інституту демографії та соціології Елла Лібанова висловилась щодо можливості голоду в Україні через удари Російської Федерації. Зі слів Лібанової, голод справді можна організувати штучним способом, але не через російські обстріли. Яка особливість економіки України допоможе вберегтись від проблем з продуктами у важкі часи?

Удари РФ вибили великі підприємства в Україні, але ідеться не про потужності, а про кількість, сказала Лібанова на YouTube-каналі "Суперпозиція". Соціологиня зауважила, що продовжують працювати середні та малі підприємства, завдяки яким і рятуватимуться українці.

Удари РФ по складах — коментар Лібанової див. з 6:19

Ведуча почала питати про втому українців від війни та згадала про те, що до війни у людей було вдосталь товарів та послуг. Далі зауважила, що "більшість підприємств зруйновано" і що "нам прогнозують навіть дефіцит продуктів". Лібанова уточнила, які саме цілі вибиваються росіяни та запевнила, що "літо було непоганим". З врахуванням можливостей дрібного бізнесу соціологиня не вважає, що може бути голод.

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"В нас цим займається перевагою навіть не середній, а малий бізнес, ось воно нас зараз і рятує. Тому я пів секунди не вірю у голод. Я взагалі переконана, що в Україні голод може бути лише штучний. Ось сам собою це неможливо", — сказала Лібанова.

Удари РФ по складах — деталі

Зазначимо, Фокус писав про удари РФ по складах, які відбулись у серпні 2026 року. Один з масованих ударів стався в ніч з 4 на 5 серпня, коли росіяни використали 24 балістичних ракети "Іскандер"/С-400, жодну з яких не збили. Повітряні сили та військові адміністрації підтвердили низку влучань у Київській області. Згодом з'явились заяви низки компаній, які розповіли про знищення складів та логістичних центрів. Зокрема, про це повідомила мережі супермаркетів "Сільпо" та NOVUS, також були інші: "Розетка", "Нова пошта", "Епіцентр" та інші. Представники торгівельних мереж заявили, що будуть перерозподіляти продукцію з інших магазинів, щоб полиці не спорожніли.

Ще один удар відбувся 12 серпня. Близько 10 год жителі Києва та Київської області почули звуки вибухів, і далі з'явились кадри зі стовбами диму над будівлями неподалік траси. Згодом ДСНС та глава Київської ОВА Тимур Ткаченко підтвердили, що сталось влучання у об'єкт у Броварському районі. На фото та відео з місця подій показали спалені високі ангари з купами знищених промислових товарів, наприклад, посуду.

Тим часом медіа "РБК-Україна" розповіло про ситуацію з продуктами у двох торгівельних мережах, які постраждали від ударів РФ. Вказувалось, що помітили перебої з молочною продукцією та сигаретами, але проблема пов'язані з доставкою, а не з виробництвом.

Нагадуємо, ексглава МЗС України Дмитро Кулеба висловився щодо ударів балістики РФ, можливої нестачі продуктів і того, як росіяни вплинуть на життя українців взимку 2026-2027 років.