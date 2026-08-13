Удары РФ по складам: Либанова ответила, может ли в Украине наступить голод (видео)

Директор Института демографии и социологии Элла Либанова высказалась по поводу возможности возникновения голода в Украине из-за обстрелов Российской Федерации. По словам Либановой, голод действительно можно организовать искусственным путем, но не из-за российских обстрелов. Какая особенность экономики Украины поможет уберечься от проблем с продуктами в тяжелые времена?

Удары РФ вывели из строя крупные предприятия в Украине, но речь идет не о мощностях, а о количестве, сказала Либанова на YouTube-канале "Суперпозиция". Социолог отметила, что продолжают работать средние и малые предприятия, благодаря которым и будут спасаться украинцы.

Удары РФ по складам — комментарий Либановой см. с 6:19

Ведущая начала расспрашивать об усталости украинцев от войны и упомянула о том, что до войны у людей было достаточно товаров и услуг. Затем она отметила, что "большинство предприятий разрушено" и что "нам прогнозируют даже дефицит продуктов". Либанова уточнила, какие именно цели преследуют россияне, и заверила, что "лето было неплохим". Учитывая возможности малого бизнеса, социолог не считает, что может возникнуть голод.

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"У нас этим занимается в основном даже не средний, а малый бизнес, вот это нас сейчас и спасает. Поэтому я ни на полсекунды не верю в голод. Я вообще убеждена, что в Украине голод может быть только искусственным. Вот так самопроизвольно это невозможно", — сказала Либанова.

Удары РФ по складам — подробности

Отметим, что Фокус писал об ударах РФ по складам, которые произошли в августе 2026 года. Один из массированных ударов произошел в ночь с 4 на 5 августа, когда россияне применили 24 баллистические ракеты "Искандер"/С-400, ни одну из которых не сбили. Военно-воздушные силы и военные администрации подтвердили ряд попаданий в Киевской области. Позже появились заявления ряда компаний, которые сообщили об уничтожении складов и логистических центров. В частности, об этом сообщили сети супермаркетов "Сильпо" и NOVUS, а также другие: "Розетка", "Новая почта", "Эпицентр" и другие. Представители торговых сетей заявили, что будут перераспределять продукцию из других магазинов, чтобы полки не опустели.

Еще один удар произошел 12 августа. Около 10 часов утра жители Киева и Киевской области услышали звуки взрывов, а затем появились кадры со столбами дыма над зданиями недалеко от трассы. ГСЧС и глава Киевской ОГА Тимур Ткаченко подтвердили, что произошло попадание в объект в Броварском районе. На фото и видео с места событий были запечатлены сожженные высокие ангары с кучами уничтоженных промышленных товаров, например, посуды.

Между тем СМИ "РБК-Украина" рассказало о ситуации с продуктами в двух торговых сетях, пострадавших от ударов РФ. Отмечалось, что заметили перебои с молочной продукцией и сигаретами, но проблема связана с доставкой, а не с производством.

Напоминаем, что бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба высказался по поводу ракетных ударов РФ, возможной нехватки продуктов и того, как россияне повлияют на жизнь украинцев зимой 2026–2027 годов.