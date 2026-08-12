После ударов РФ полки магазинов опустели: почему исчезают молочка и сигареты и что будет с ценами

Российские удары по складам и логистическим центрам уже сказались на ассортименте украинских магазинов. В некоторых торговых сетях покупатели временно не могут найти привычные молочные продукты и сигареты, однако причина заключается не в остановке производства, а в серьезных перебоях с доставкой.

Как сообщается в материале издания "РБК-Украина", после атак на распределительные центры Fozzy Group и Novus, а также на объекты отдельных производителей и поставщиков, бизнесу пришлось в срочном порядке перестраивать привычные логистические цепочки.

В целом для покупателя проблема выглядит просто: нужного товара нет на полке. На самом же деле продукция может находиться на заводе, но не поступать в магазин, поскольку между производителем и торговой точкой нарушено важное звено — крупный распределительный центр.

Так, после последних ударов российских войск по складам в Украине в магазинах "Сільпо", "Фора" и Thrash начали возникать локальные перебои с отдельными категориями товаров. Как уточняет ресурс Expandia, с начала полномасштабной войны в Украине было повреждено около 1,05 млн квадратных метров складских площадей, из них примерно 750 тысяч квадратных метров приходится на Киевский регион.

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Особенно заметной проблема стала в молочном сегменте, поскольку российские удары повредили распределительные и производственные мощности Danone, Lactalis, продукция которой представлена брендами Lactel и President, а также Яготинского молокозавода по производству детского питания. Кроме того, пострадали логистические центры торговых сетей, из-за чего ассортимент молочной продукции в "Сільпо" и "Форі" заметно сократился.

И все же говорить о дефиците молока или другой продукции в Украине пока рано, поскольку заводы продолжают работать. Как пишет "РБК-Украина", основная проблема возникает уже после производства — на этапе доставки товара в магазины.

На данном этапе наиболее уязвимыми являются продукты с коротким сроком годности, в частности: молочная продукция, охлажденное мясо, рыба и детское питание. Как известно, эти продукты требуют непрерывной холодильной логистики, а повреждение склада или транспортного узла быстро сказывается на их наличии.

Удары РФ по складам Украины — есть ли дефицит табачных изделий

Аналогичная ситуация сложилась с табачными изделиями. В Japan Tobacco International заявили, что уничтожение распределительных центров стало серьёзным испытанием для торговых сетей. В компании ожидают, что продукция постепенно вернётся на полки в течение недели с 10 по 16 августа.

Кроме того, в Philip Morris Ukraine также сообщили, что в некоторых магазинах ассортимент уже восстановлен, а для остальных торговых точек ищут альтернативные маршруты. В частности, компания рассматривает возможность поставок через дистрибьюторов в сети, которые ранее использовали собственную логистику.

На первый взгляд, очевидным решением могла бы стать прямая доставка от производителя в каждый магазин. Однако пока рынок не может полностью перейти на такую модель. Как говорится в материале, для этого нужны дополнительные автомобили, водители, складские площади и персонал, а большинство производителей годами выстраивали логистику именно через крупные распределительные центры.

По оценке Арсена Дидура, председателя Союза молочных предприятий Украины, около 75 % производителей не располагают ресурсами для полноценного перехода на прямые поставки. К тому же магазины сами не готовы ежедневно принимать десятки дополнительных грузовиков от разных поставщиков.

Поэтому DSD может помочь лишь частично — в отдельных направлениях или для конкретных категорий. Полноценной заменой крупным складам эта модель не станет.

Кроме того, параллельно обострился вопрос о стоимости реорганизации логистики. Так, компаниям приходится искать новые склады, оплачивать дополнительные перевозки и привлекать дистрибьюторов. Как отметил собеседник "РБК-Украина", отдельные торговые сети требуют от поставщиков полностью компенсировать логистические риски.

Если такая практика будет распространяться, часть производителей может переориентироваться на других дистрибьюторов или увеличить экспорт. Для потребителей это, в свою очередь, может означать временное сокращение ассортимента, замену одних брендов другими и подорожание отдельных товаров из-за более дорогой доставки.

Кроме того, перед табачными компаниями стоит сложная задача, поскольку часть продукции была уничтожена ещё до поступления в оборот, хотя акциз за неё уже был уплачен. Поэтому бизнес просит разрешить корректировать такие платежи, а также упростить перемещение товаров с поврежденных складов, чтобы компании не рисковали лишиться лицензий из-за технических проблем, вызванных обстрелами.

Со своей стороны, представители рынка ожидают от государства логистических субсидий, страхования военных рисков, упрощения разрешительных процедур и доступа к альтернативным складским помещениям. Среди возможных решений также называют более активное использование железной дороги и сухопутных маршрутов через страны ЕС.

Впрочем, бизнес, похоже, не рассчитывает на масштабную государственную помощь. Экономист Олег Устенко обращает внимание на ограниченность и бюрократичность программ льготного финансирования, поэтому компаниям придется в значительной степени самостоятельно перестраивать систему поставок.

Таким образом, в ближайшее время покупатели могут чаще сталкиваться с отсутствием определенных брендов на полках. В то же время это не означает, что продукты исчезли с украинского рынка: главная проблема заключается в том, что их не всегда удается своевременно доставить в конкретный магазин.

"Рынок нуждается в восстановлении складской инфраструктуры, сбалансированном распределении рисков и точечной государственной поддержке, тогда как для потребителей основным последствием останутся временные изменения ассортимента, а не системный дефицит", — говорится в материале "РБК-Украина".

Кроме того, 9 августа Фокус сообщал, что из-за российских ударов по складам и логистическим объектам в "Сільпо", АТБ, NOVUS и "Форі" стали замечаться полупустые полки. В сетях предупреждают о временных перебоях с поставками и меньшем выборе отдельных товаров, однако в NOVUS не ожидают системного дефицита и уже перестраивают логистику.

Также сообщалось, что из-за уничтожения 80–100 тысяч кв. м холодильных складов в Киеве и области логистические расходы могут вырасти, а вместе с ними — и цены на отдельные товары. По оценкам экспертов, в зависимости от способа доставки подорожание может составить 5–6%, а для отдельных товаров — до 15–20%, хотя резкого скачка цен на весь ассортимент пока не ожидается.