Після ударів РФ полиці магазинів спорожніли: чому зникають молочка та цигарки і що буде з цінами

Російські удари по складах і логістичних центрах уже позначилися на асортименті українських магазинів. У частині торговельних мереж покупці тимчасово не знаходять звичних молочних продуктів та сигарет, однак причина не у зупинці виробництва, а в серйозних перебоях із доставкою.

Як йдеться в матеріалі видання "РБК-Україна", після атак по розподільчих центрах Fozzy Group та Novus, а також об’єктах окремих виробників і постачальників, бізнесу довелося терміново перебудовувати звичні логістичні ланцюги.

В цілому, для покупця проблема виглядає просто: потрібного товару немає на полиці. Насправді ж продукція може бути на заводі, але не потрапляти до магазину, оскільки між виробником і торговельною точкою пошкоджено важливу ланку — великий розподільчий центр.

Так, після останніх ударів росіян по скаладах в Україні , у магазинах "Сільпо", "Фора" та Thrash почали виникати локальні перебої з окремими категоріями товарів. Як уточнює ресурс Expandia, від початку повномасштабної війни в Україні пошкоджено близько 1,05 млн квадратних метрів складських площ, із них приблизно 750 тисяч квадратних метрів припадає на Київський регіон.

Відео дня

Особливо помітною проблема стала у молочному сегменті, оскільки російські удари пошкодили розподільчі та виробничі потужності Danone, Lactalis, продукція якої представлена брендами Lactel і President, а також Яготинського молокозаводу дитячого харчування. Крім того, постраждали логістичні центри торговельних мереж, через що асортимент молочної продукції у "Сільпо" та "Форі" став помітно меншим.

Та все ж говорити про дефіцит молока чи іншої продукції в Україні зарано, оскільки заводи продовжують працювати. Як пише "РБК-Україна" головна проблема виникає вже після виробництва — на етапі транспортування товару до магазинів.

Найбільш вразливими на цьому етапі є продукти з коротким терміном придатності, зокрема: молочна продукція, охолоджене м’ясо, риба та дитяче харчування. Як відомо, ці продукти потребують безперервної холодильної логістики, а пошкодження складу або транспортного вузла швидко позначається на їхній наявності.

Удари РФ пос кладах України — чи є дефіцит тютюнових виробів

Схожа ситуація склалася з тютюновими виробами. У Japan Tobacco International заявили, що знищення розподільчих центрів стало серйозним викликом для торговельних мереж. У компанії очікують, що продукція поступово повернеться на полиці протягом тижня 10–16 серпня.

Крім того, у Philip Morris Ukraine також повідомили, що в частині магазинів асортимент уже відновили, а для інших торговельних точок шукають альтернативні маршрути. Зокрема, компанія розглядає можливість постачання через дистриб’юторів до мереж, які раніше використовували власну логістику.

На перший погляд, очевидним рішенням могла б стати пряма доставка від виробника до кожного магазину. Проте наразі повністю перейти на таку модель ринок не може. Як йдеться в матеріалі, для цього потрібні додаткові автомобілі, водії, складські площі та персонал, а більшість виробників роками будувала логістику саме через великі розподільчі центри.

За оцінкою Спілки молочних підприємств України Арсена Дідура , близько 75% виробників не мають ресурсів для повноцінного переходу на прямі поставки. До того ж магазини самі не готові щодня приймати десятки додаткових машин від різних постачальників.

Тому DSD може допомогти лише частково — на окремих напрямках або для конкретних категорій. Повноцінною заміною великим складам ця модель не стане.

Крім того, паралельно загострилося питання вартості перебудови логістики. Так, компаніям доводиться шукати нові склади, оплачувати додаткові перевезення та залучати дистриб’юторів.Як зауважив співрозмовник "РБК-Україна", окремі торговельні мережі вимагають від постачальників повністю компенсувати логістичні ризики.

Якщо така практика поширюватиметься, частина виробників може переорієнтуватися на інших дистриб’юторів або збільшити експорт. Для споживачів це, своєю чергою, може означати тимчасове скорочення вибору, заміну одних брендів іншими та подорожчання окремих товарів через дорожчу доставку.

Також виклик стоїть і перед тютюновими компаніями тому, що частина продукції була знищена ще до введення в обіг, хоча акциз за неї вже сплатили. Тому бізнес просить дозволити коригувати такі платежі, а також спростити переміщення товарів із пошкоджених складів, щоб компанії не ризикували ліцензіями через технічні проблеми, спричинені обстрілами.

Зі свого боку, представники ринку очікують від держави логістичних субсидій, страхування воєнних ризиків, спрощення дозвільних процедур та доступу до альтернативних складських приміщень. Серед можливих рішень також називають активніше використання залізниці та сухопутних маршрутів через країни ЄС.

Втім, масштабної державної допомоги бізнес, схоже, не очікує. Економіст Олег Устенко звертає увагу на обмеженість і забюрократизованість програм пільгового фінансування, тому компаніям доведеться значною мірою самостійно перебудовувати систему постачання.

Таким чином, найближчим часом покупці можуть частіше стикатися з відсутністю конкретних брендів на полицях. Водночас це не означає, що продукти зникли з українського ринку: головна проблема полягає у тому, що їх не завжди вдається вчасно доставити до конкретного магазину.

"Ринок потребує відновлення складської інфраструктури, збалансованого розподілу ризиків і точкової державної підтримки, тоді як для споживачів основним наслідком залишаться тимчасові зміни асортименту, а не системний дефіцит", — йдеться в матеріалі "РБК-Україна".

Крім того, 9 серпня Фокус писав, що через російські удари по складах і логістичних об’єктах у "Сільпо", АТБ, NOVUS та "Форі" почали помічати напівпорожні полиці. У мережах попереджають про тимчасові перебої з поставками та менший вибір окремих товарів, однак у NOVUS не очікують системного дефіциту й уже перебудовують логістику.

Також повідомлялося, що через знищення 80–100 тисяч кв. м холодильних складів у Києві та області логістичні витрати можуть зрости, а разом із ними — і ціни на окремі товари. За оцінками експертів, залежно від способу доставки подорожчання може становити 5–6%, а для окремих товарів — до 15–20%, хоча різкого стрибка цін на весь асортимент поки не очікують.