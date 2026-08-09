"Товар знищила Росія": в українських супермаркетах порожніють полиці (фото)

У низці супермаркетів України виникли перебої з постачанням товарів на тла ударів російської армії по складах та логістичній інфраструктурі.

Напівпорожні полиці вже помітили у таких магазинах, як "Сільпо", АТБ, NOVUS та "Фора". Відповідні фото зібрав Фокус.

Одне з таких фото у Threads прокоментувала офіційна сторінка мережі "Фора". У компанії зазначили, що внаслідок російської атаки було знищено важливі склади зберігання продукції, внаслідок чого в магазинах тимчасово може бути значно менший вибір товарів, а окремі позиції можуть бути відсутні. Поруч з порожніми полицями можна помітити написи: "Цей товар знищила Росія. Нова партія вже прямує до вас".

Полиці в магазині NOVUS Фото: Соцмережі

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Подібна табличка також з’явилася в "Сільпо": "Через наслідки ворожої атаки на нашу логістичну інфраструктуру деякі товари потребують більше часу на доставку. Ми все привеземо. Не вперше. Впораємося". Раніше на офіційних ресурсах був опублікований пост про наслідки російського обстрілу.

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Табличка в "Сільпо" Фото: соцмережі

У публікації "Сільпо" від 5 серпня зазначається, що атака РФ призвела до загоряння на двох розподільчих центрах. На одному з розподільчих центрів вибухи пролунали одночасно з оголошенням повітряної тривоги, що призвело до загибелі двох співробітників. Ще 4 людей загинули на залізничній станції, куди пішли, щоб повернутися з іншого розподільчого центру додому.

Кілька тижнів тому ворог також знищив два розподільчі центри мережі АТБ, що суттєво ускладнило логістику.

Напівпорожні полиці в АТБ Напівпорожні полиці АТБ Напівпорожні полиці "СІльпо" Напівпорожні полиці "Сільпо" Напівпорожні полиці Напівпорожні полиці АТБ

Генеральний директор Novus Марк Петкевич у коментарі РБК-Україна розповів, що після масштабних ударів по інфраструктурі в мережі можливий локальний або тимчасовий дефіцит окремих товарів, однак системних перебоїв із асортиментом компанія не прогнозує. Логістику вже перебудовують через прямі поставки та резервні майданчики.

Нагадаємо, атака ЗС РФ фактично знищила один із ключових центрів постачання засобів індивідуального захисту в Україні.

Фокус також повідомляв, що Росія трьома балістичними ракетами повністю знищила найбільший розподільчий центр Rozetka у Броварах.