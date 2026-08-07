За одну ніч втратили все: РФ знищила найбільший склад засобів захисту Delta Plus в Україні (фото)

Російська атака фактично знищила один із ключових центрів постачання засобів індивідуального захисту в Україні. Компанія Delta Plus Ukraine повідомила про повне руйнування свого найбільшого складу та офісу, через що змушена зупинити всі відвантаження продукції.

Як повідомили на сторінці Delta Plus Ukraine у Facebook, внаслідок російського удару підприємство за одну ніч втратило все, що створювало та розвивало протягом багатьох років. За словами компанії, повністю знищено найбільший в Україні склад засобів індивідуального захисту, а також офісні приміщення.

"Якби важко це не було усвідомити, та ворог за одну ніч знищив все що було напрацьовано за багато років. Найбільший склад ЗІЗ в Україні та офісне приміщення було знищено повністю", — пише компанія.

Наслідки удару ЗС РФ по складу Delta Plus Ukraine Фото: Facebook Наслідки удару ЗС РФ по складу Delta Plus Ukraine Фото: Facebook

У зв'язку з масштабними руйнуваннями Delta Plus Ukraine оголосила про тимчасове припинення всіх відвантажень продукції. Водночас клієнтам повідомили, що залишки товарів наразі можна придбати через офіційних дилерів, а також у торговельних мережах "Епіцентр", "Олді", "Нова Лінія" та "Леруа Мерлен". У компанії зазначили, що така підтримка стане важливою в період відновлення.

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Представники Delta Plus Ukraine наголосили, що наразі не можуть спрогнозувати, коли підприємство відновить роботу. Водночас вони запевнили, що вже працюють над відбудовою бізнесу та мають намір повернутися на ринок. Окремо в компанії подякували партнерам, клієнтам і всім, хто підтримував її діяльність протягом багатьох років.

Наслідки удару ЗС РФ по складу Delta Plus Ukraine Фото: Facebook Наслідки удару ЗС РФ по складу Delta Plus Ukraine Фото: Facebook

"Коли ми відновимось — невідомо, та ми над цим працюємо і обіцяємо що обов’язково повернемось! Дякую всім хто був поруч всі ці роки, дякую всім партнерам та клієнтам за співпрацю! До зустрічі", — йдеться в дописі.

Що відомо про Delta Plus Ukraine

На офіціному сайті компанії йдеться, що Delta Plus Ukraine — українське представництво міжнародної французької групи Delta Plus, яка спеціалізується на постачанні засобів індивідуального та колективного захисту. Компанія забезпечує українські підприємства захисним одягом, спецвзуттям, касками, рукавичками, окулярами, респіраторами, страхувальними системами та іншими засобами безпеки для працівників промисловості, будівництва, енергетики, транспорту й інших галузей. Представництво працює в Україні та входить до глобальної мережі Delta Plus, продукція якої представлена більш ніж у 110 країнах світу.

Нагадаємо, у ніч на 5 серпня Росія здійснила масовану атаку на Київ і Київську область. Загинули 16 людей, ще 29 отримали поранення. Також мережа супермаркетів "Сільпо" повідомила про загибель шести своїх співробітників внаслідок ударів по розподільчих центрах.

Через атаку РФ були знищені та пошкоджені логістичні центри, склади й виробничі підприємства низки українських компаній. Серед них — "Нова пошта", "Епіцентр", NOVUS, INTERTOP, PUMA, LIQUI MOLY Ukraine, Toyota Україна, ROZETKA та BOOKCHEF. Окрім масштабних руйнувань, російські удари забрали життя працівників Fozzy Group, "Сільпо", "Нової пошти" та "Епіцентру".