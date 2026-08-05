Наслідки нічної атаки на Київ: кількість постраждалих зросла

У ніч на 5 серпня Київ та Київська область зазнали чергової масштабної ракетно-дронової атаки з боку РФ. Кількість жертв зросла.

Станом на 12:00 відомо вже про 16 загиблих у Київській області. Ще 29 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості, повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки російської атаки. У Броварському районі роботи ведуться на п’яти ділянках. У Бучанському районі співробітники ДСНС гасять палаючі склади, а у Фастівському районі вже загасили пожежу транспортних засобів на території одного з підприємств.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

За даними Київської обласної прокуратури, найбільше мирних жителів загинуло у Броварському районі. У селі Квітневе внаслідок влучання по території залізничної станції загинуло вісім осіб, ще троє отримали поранення.

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У селі Перемога внаслідок ракетного удару по складських приміщеннях підприємства загинули двоє людей, ще вісім отримали травми.

У Бучанському районі внаслідок ракетних ударів по складських комплексах загинули 5 осіб, ще 13 осіб отримали поранення, а у Фастівському районі після атаки на логістичний центр загинула одна людина, а троє отримали поранення.

Тим часом мережа супермаркетів "Сільпо" підтвердила загибель шести своїх співробітників внаслідок російських терористичних ударів по розподільчих центрах.

Нагадаємо, в ніч на 5 серпня російські війська завдали комбінованого удару по Київській області. В "Укрзалізниці" повідомили, що на території залізничної платформи поблизу логістичних центрів у Броварському районі, які зазнали атаки, виявили загиблих. На місці продовжують працювати оперативні служби та ведуться відновлювальні роботи.

Також повідомлялося, чому під час атаки не збили балістичну ракету.