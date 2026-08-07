Маленькі магазини замість гіпермаркетів: як може змінитися торгівля в Україні через війну, — експерт

Після серії російських ударів по складах і логістичних центрах в Україні формат роботи великих торговельних мереж може змінитися. Зокрема, експерти припускають, що через безпекові ризики країна може поступово повернутися до середніх і невеликих магазинів замість великих гіпермаркетів.

Як розповів перший віцепрезидент Торгово-промислової палати, член Української ради бізнесу Михайло Непран у новому випуску на YouTube-каналі "Суперпозиція", український ритейл уже має досвід адаптації до криз, тому нинішні безпекові виклики можуть суттєво змінити підходи до торгівлі.

За словами Непрана, великі торговельні мережі можуть дедалі частіше відмовлятися від зберігання великих запасів товарів безпосередньо в магазинах. Натомість у торгових залах можуть залишитися лише демонстраційні зразки, тоді як основну продукцію доставлятимуть покупцям після оформлення замовлення.

В цілому, подібна модель вже застосовувалася в Україні під час економічної кризи 2008 року на меблевому ринку. Тоді покупці обирали товар за виставковими зразками, після чого чекали на його виготовлення або доставку протягом кількох тижнів. Такий підхід дозволяв бізнесу не заморожувати значні кошти у великих товарних запасах.

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Схожу практику, за словами Непрана, використовували й під час пандемії COVID-19. У магазинах побутової техніки полиці були частково порожні, однак покупці могли оформити замовлення на потрібний товар і отримати його пізніше. Тому, на його думку, український бізнес вже має напрацьовані механізми роботи в кризових умовах.

Та все ж нинішня ситуація відрізняється тим, що головним фактором стає вже не економія, а безпека. Саме через ризики російських обстрілів великі складські приміщення та гіпермаркети можуть поступово втрачати свою привабливість.

Непран припустив, що розвиток торгівлі відбуватиметься "по спіралі", а Україна частково повернеться до моделі середніх і невеликих магазинів. Він вважає, що такий формат може виявитися не лише безпечнішим, а й забезпечити більш персоналізований сервіс, коли продавці краще знають своїх постійних клієнтів та їхні потреби.

Крім того, експерт наголосив, що не йдеться про швидке зникнення великих торговельних мереж. За його словами, вони продовжать працювати, однак споживачі матимуть можливість самостійно обирати між відвідуванням великих торгових центрів та компактніших магазинів, враховуючи наявні безпекові ризики.

На думку Непрана, українському бізнесу доведеться адаптуватися до нової реальності, адже війна змушує змінювати усталені підходи до організації торгівлі та логістики. Він підкреслив, що замість спроб працювати за довоєнними моделями необхідно враховувати сучасні виклики й шукати нові рішення, які відповідатимуть нинішнім умовам.

Нагадаємо, що 5 серпня Росія завдала одного з наймасштабніших ударів по українському бізнесу. Зокрема, за одну ніч ворог атакував склади, логістичні центри та виробництва низки великих компаній, серед яких NOVUS, "Нова пошта", ROZETKA, "Епіцентр" і Fozzy Group. Крім того, що внаслідок обстрілу були зруйновані ключові об'єкти, компанії також втратили своїх працівників.

При цьому, як зазначив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев, держава наразі не має фінансової можливості напряму компенсувати бізнесу збитки від російських обстрілів із бюджету. За його словами, єдиним реальним джерелом відшкодування таких втрат у майбутньому залишаються репарації, які Україна має отримати від Росії.