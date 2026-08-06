Прямих компенсацій не буде: в Раді розповіли, чи підтримуватиме Україна бізнеси після ударів РФ

Держава не компенсуватиме бізнесу збитки від російських обстрілів напряму з бюджету, оскільки наразі не має для цього фінансових можливостей. Єдиним джерелом такого відшкодування, за словами голови фінансового комітету Верховної Ради Данила Гетманцева, залишаються майбутні репарації від Росії.

Про це він написав на своїй сторінці у Telegram, наразі держава має зосередитися на інших механізмах підтримки бізнесу, який постраждав від російських атак.

За словами Гетманцева, одним із пріоритетних напрямків є допомога підприємствам із розміщенням складів, зокрема шляхом використання державних площ. Також, за його словами, необхідно зробити дієвою програму страхування воєнних ризиків, яка має забезпечити бізнесу реальний механізм захисту від наслідків обстрілів.

Окремо він наголосив на необхідності розширення державної кредитної програми "5-7-9", яка має стати доступнішою для підприємців, що зазнали втрат. Крім того, Гетманцев вважає важливим покращити координацію підтримки бізнесу на прифронтових територіях, а також розширити умови бронювання працівників для сумлінного бізнесу.

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Ще одним питанням, яке він порушив, стали умови еквайрингу. За словами голови фінансового комітету, платіжні системи планують змінити їх, однак зараз, в умовах війни, такі рішення він вважає передчасними.

Водночас Гетманцев підкреслив, що пряме відшкодування збитків бізнесу за рахунок державного бюджету наразі є неможливим. Та все ж, якщо говорити про компенсацію втрат, то держава мала б відшкодовувати збитки, завдані ще з 2014 року, однак через масштаб руйнувань зробити це зараз неможливо. Тому, за його словами, єдиним реальним джерелом компенсації залишаються майбутні репарації, які Україна має отримати від Росії.

Удари ЗС РФ по складах України — що про це відомо

Нагадаємо, що в ніч на 5 серпня Росія здійснила масовану ракетно-дронову атаку на Київ та Київську область. Внаслідок ударів загинули 16 людей, ще 29 дістали поранення, а найбільше жертв зафіксували у Броварському районі. Крім того, мережа супермаркетів "Сільпо" підтвердила загибель шести своїх співробітників через удари по розподільчих центрах.

В цілому внаслідок удару РФ були знищені та пошкоджені логістичні центри, склади, сортувальні комплекси й виробничі підприємства найбільших українських компаній. Зокрема, "Нова пошта" втратила один із найбільших сортувальних центрів, "Епіцентр" — два логістичні комплекси та завод керамічної плитки, NOVUS, INTERTOP, PUMA, LIQUI MOLY Ukraine, Toyota Україна і ROZETKA — ключові склади та логістичні вузли, а видавництво BOOKCHEF повідомило про знищення понад 100 тисяч книжок. Крім масштабних матеріальних збитків, російська атака забрала життя працівників Fozzy Group, "Сільпо", "Нової пошти" та "Епіцентру".

Як уточнило видання Forbes Ukraine, від початку липня Росія знищила понад 400 тисяч квадратних метрів складської та логістичної інфраструктури, яка забезпечувала роботу великих компаній і сотень підприємців. Що цікаво, масштаби знищеної складської інфраструктури можна порівняти приблизно з 56 футбольними полями.

Також Фокус писв, що, за словами співзасновниак Rozetka Владислава Чечоткіна, через удар РФ 5 серпня було повністю знищено найбільший розподільчий центр компанії у Броварах, який обробляв понад 100 тисяч замовлень щодня. За його словами, це найбільші втрати за всю історію Rozetka, а прямі збитки вже оцінюються у мільярди гривень.