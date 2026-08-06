Прямых компенсаций не будет: в Раде рассказали, станет ли Украина поддерживать бизнес после ударов РФ

Государство не будет компенсировать бизнесу убытки от российских обстрелов напрямую из бюджета, поскольку в настоящее время не располагает для этого финансовыми возможностями. Единственным источником такого возмещения, по словам председателя финансового комитета Верховной Рады Даниила Гетманцева, остаются будущие репарации от России.

Об этом он написал на своей странице в Telegram: сейчас государство должно сосредоточиться на других механизмах поддержки бизнеса, пострадавшего от российских атак.

По словам Гетманцева, одним из приоритетных направлений является помощь предприятиям в размещении складов, в частности за счет использования государственных площадей. Кроме того, по его словам, необходимо разработать эффективную программу страхования военных рисков, которая должна обеспечить бизнесу реальный механизм защиты от последствий обстрелов.

Отдельно он подчеркнул необходимость расширения государственной кредитной программы "5-7-9", которая должна стать более доступной для предпринимателей, понесших убытки. Кроме того, Гетманцев считает важным улучшить координацию поддержки бизнеса на прифронтовых территориях, а также расширить условия резервирования работников для добросовестного бизнеса.

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Еще одним вопросом, который он поднял, стали условия эквайринга. По словам председателя финансового комитета, платежные системы планируют их изменить, однако сейчас, в условиях войны, он считает такие решения преждевременными.

В то же время Гетманцев подчеркнул, что прямое возмещение убытков бизнеса за счет государственного бюджета в настоящее время невозможно. Тем не менее, если говорить о компенсации потерь, то государство должно было бы возместить убытки, нанесенные еще с 2014 года, однако из-за масштабов разрушений сделать это сейчас невозможно. Поэтому, по его словам, единственным реальным источником компенсации остаются будущие репарации, которые Украина должна получить от России.

Удары ВС РФ по складам Украины — что об этом известно

Напомним, что в ночь на 5 августа Россия совершила массированную ракетно-дроновую атаку на Киев и Киевскую область. В результате ударов погибли 16 человек, ещё 29 получили ранения, причём наибольшее число жертв было зафиксировано в Броварском районе. Кроме того, сеть супермаркетов "Сильпо" подтвердила гибель шестерых своих сотрудников в результате ударов по распределительным центрам.

В целом в результате удара со стороны РФ были уничтожены и повреждены логистические центры, склады, сортировочные комплексы и производственные предприятия крупнейших украинских компаний. В частности, "Новая почта" потеряла один из крупнейших сортировочных центров, "Эпицентр" — два логистических комплекса и завод по производству керамической плитки, а компании NOVUS, INTERTOP, PUMA, LIQUI MOLY Ukraine, Toyota Украина и ROZETKA — ключевые склады и логистические узлы, а издательство BOOKCHEF сообщило об уничтожении более 100 тысяч книг. Помимо масштабных материальных убытков, российская атака унесла жизни сотрудников Fozzy Group, "Сильпо", "Новой почты" и "Эпицентра".

Как уточнило издание Forbes Ukraine, с начала июля Россия уничтожила более 400 тысяч квадратных метров складской и логистической инфраструктуры, которая обеспечивала работу крупных компаний и сотен предпринимателей. Что интересно, масштабы уничтоженной складской инфраструктуры можно сравнить примерно с 56 футбольными полями.

Также "Фокус" сообщил, что, по словам соучредителя Rozetka Владислава Чечоткина, в результате удара РФ 5 августа был полностью уничтожен крупнейший распределительный центр компании в Броварах, который обрабатывал более 100 тысяч заказов ежедневно. По его словам, это самые крупные потери за всю историю Rozetka, а прямые убытки уже оцениваются в миллиарды гривен.