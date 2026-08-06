Как 56 футбольных полей: названа общая площадь складов украинского бизнеса, уничтоженных РФ, — СМИ

Россия продолжает целенаправленно уничтожать логистическую инфраструктуру Украины. С начала июля в результате обстрелов было разрушено более 400 тысяч квадратных метров складских помещений, которые обеспечивали работу крупных компаний и сотен предпринимателей.

Как сообщает Forbes Ukraine, под российские удары попали склады и логистические объекты крупнейших украинских ритейлеров и операторов доставки. Значительные потери понесли как крупные компании, так и сотни мелких предпринимателей, которые хранили свои товары на этих площадках.

Наибольший ущерб бизнес понес в ночь на 5 августа во время атаки на Киев и Киевскую область. По данным издания, повреждены или полностью уничтожены более восьми складских и логистических объектов. Среди них — логистический центр Novus, два комплекса "Эпицентра", крупнейший склад Rozetka, а также склады "Сильпо", Puma, Liqui Moly, Toyota Ukraine и Denka Logistics.

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Помимо потери зданий и товарных запасов, разрушение крупных логистических центров затрудняет работу цепочек поставок. Это может повлиять на доставку продуктов, медикаментов и других необходимых товаров, особенно в прифронтовые районы.

По подсчетам Фокуса, выполненным на основе стандартов ФИФА, общая площадь складской инфраструктуры, уничтоженной Россией с начала июля, составляет более 400 тысяч квадратных метров. Для сравнения: площадь одного стандартного футбольного поля FIFA (105×68 метров) составляет 7 140 квадратных метров, поэтому масштабы разрушений можно сравнить примерно с 56 футбольными полями.

Кроме того, после очередной волны российских ударов премьер-министр Сергей Корецкий провел экстренное совещание с представителями бизнеса, розничной торговли и логистических компаний. Он подчеркнул, что государство должно сделать все возможное, чтобы не допустить перебоев с обеспечением украинцев товарами первой необходимости.

По словам главы правительства, совместно с бизнес-сообществом уже разрабатываются меры по обеспечению непрерывной работы предприятий. В ближайшее время также состоится отдельная встреча с руководством Национального банка, банковского сектора и профильных министерств, на которой будут обсуждаться механизмы кредитной поддержки бизнеса.

Параллельно правительство работает над децентрализацией международной логистики, расширением таможенного коридора и созданием механизмов страхования военных рисков при поддержке международных партнеров.

Кроме того, Министерству экономики, АРМА и Фонду государственного имущества поручили в течение трёх дней подготовить перечень государственных помещений, которые можно использовать для распределения складских мощностей украинских предприятий.

"Спасибо малому, среднему и крупному бизнесу, который продолжает работать, восстанавливаться, сохранять рабочие места и поддерживать украинскую экономику в условиях постоянных вражеских атак", — написал он.

Удары ВС РФ по складам Украины — что об этом известно

Напомним, что в ночь на 5 августа Россия нанесла один из самых масштабных ударов по украинскому бизнесу за всё время полномасштабной войны. Под обстрелами оказались логистические центры, склады и производственные мощности NOVUS, "Новой почты", ROZETKA, "Эпицентра", Fozzy Group, INTERTOP, PUMA, Toyota Украина, LIQUI MOLY Ukraine, издательства BOOKCHEF и других компаний. В частности, это событие привело к масштабным разрушениям, человеческим жертвам и значительным убыткам.

Большинство предприятий уже сообщили о возобновлении работы и перестройке логистики, чтобы обеспечить бесперебойные поставки товаров и выполнение заказов, несмотря на потерю ключевых складских и производственных объектов.

Впоследствии секретарь СНБО Игорь Клименко заявил, что массированная российская атака 5 августа подтвердила неизменную тактику Кремля — враг и в дальнейшем будет пытаться наносить удары по энергетической и критической инфраструктуре Украины, а с приближением отопительного сезона интенсивность таких атак будет только расти.

Кроме того, соучредитель Rozetka Владислав Чечеткин сообщил, что в результате российского удара 5 августа был полностью уничтожен крупнейший распределительный центр компании в Броварах, который обрабатывал более 100 тысяч заказов ежедневно. По его словам, это самые большие потери за всю историю Rozetka, а прямые убытки уже оцениваются в миллиарды гривен.