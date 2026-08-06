Як 56 футбольних полів: названо загальну площу складів українського бізнесу, які знищила РФ, — ЗМІ

Росія продовжує цілеспрямовано нищити логістичну інфраструктуру України. Від початку липня внаслідок обстрілів зруйновано понад 400 тисяч квадратних метрів складів, які забезпечували роботу великих компаній і сотень підприємців.

Як повідомляє Forbes Ukraine, під російські удари потрапили склади та логістичні об'єкти найбільших українських ритейлерів і операторів доставки. Значних втрат зазнали як великі компанії, так і сотні малих підприємців, які зберігали свої товари на цих майданчиках.

Найбільших руйнувань бізнес зазнав у ніч проти 5 серпня під час атаки на Київ і Київську область. За даними видання, пошкоджено або повністю знищено понад вісім складських і логістичних об'єктів. Серед них — логістичний центр Novus, два комплекси "Епіцентру", найбільший склад Rozetka, а також склади "Сільпо", Puma, Liqui Moly, Toyota Ukraine та Denka Logistics.

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Окрім втрати будівель і товарних запасів, руйнування великих логістичних центрів ускладнює роботу ланцюгів постачання. Наслідки можуть позначитися на доставці продуктів, медикаментів та інших необхідних товарів, особливо до прифронтових областей.

За підрахунками Фокусу, виконаними на основі стандартів FIFA, загальна площа складської інфраструктури, знищеної Росією від початку липня, становить понад 400 тисяч квадратних метрів. Для порівняння, площа одного стандартного футбольного поля FIFA (105×68 метрів) становить 7 140 квадратних метрів, тож масштаби руйнувань можна порівняти приблизно з 56 футбольними полями.

Крім того, після чергової хвилі російських ударів прем'єр-міністр Сергій Корецький провів термінову нараду з представниками бізнесу, ритейлу та логістичних компаній. Він наголосив, що держава має зробити все можливе, аби не допустити перебоїв із забезпеченням українців товарами першої необхідності.

За словами глави уряду, разом із бізнесом уже напрацьовують рішення для збереження безперервної роботи підприємств. Найближчим часом також відбудеться окрема зустріч із керівництвом Національного банку, банківського сектору та профільних міністерств, де обговорять механізми кредитної підтримки бізнесу.

Паралельно уряд працює над децентралізацією міжнародної логістики, розширенням митного коридору та створенням механізмів страхування воєнних ризиків за підтримки міжнародних партнерів.

Також Міністерству економіки, АРМА та Фонду державного майна доручили протягом трьох днів підготувати перелік державних приміщень, які можна використати для розосередження складських потужностей українських підприємств.

"Дякому малому, середньому та великому бізнесу, який продовжує працювати, відновлюватися, зберігати робочі місця та підтримувати українську економіку при постійних ворожих атаках", — напсиав він.

Удари ЗС РФ по складах України — що про це відомо

Нагадаємо, що в ніч проти 5 серпня Росія завдала одного з наймасштабніших ударів по українському бізнесу за весь час повномасштабної війни. Під обстрілами опинилися логістичні центри, склади та виробничі потужності NOVUS, "Нової пошти", ROZETKA, "Епіцентру", Fozzy Group, INTERTOP, PUMA, Toyota Україна, LIQUI MOLY Ukraine, видавництва BOOKCHEF та інших компаній. І зокрема, ця подія призвела до масштабних руйнувань, людських жертв і значних збитків.

Більшість підприємств уже повідомила про відновлення роботи та перебудову логістики, щоб забезпечити безперебійне постачання товарів і виконання замовлень, попри втрату ключових складських і виробничих об'єктів.

Згодом секретар РНБО Ігор Клименко заявив, що масована російська атака 5 серпня підтвердила незмінну тактику Кремля — ворог і надалі намагатиметься завдавати ударів по енергетичній та критичній інфраструктурі України, а з наближенням опалювального сезону інтенсивність таких атак лише зростатиме.

Крім того, співзасновник Rozetka Владислав Чечоткін повідомив, що внаслідок російського удару 5 серпня було повністю знищено найбільший розподільчий центр компанії у Броварах, який обробляв понад 100 тисяч замовлень щодня. За його словами, це найбільші втрати за всю історію Rozetka, а прямі збитки вже оцінюються у мільярди гривень.