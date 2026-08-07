Небольшие магазины вместо гипермаркетов: как может измениться торговля в Украине из-за войны, — эксперт

После серии российских ударов по складам и логистическим центрам в Украине формат работы крупных торговых сетей может измениться. В частности, эксперты предполагают, что из-за рисков для безопасности страна может постепенно вернуться к средним и небольшим магазинам вместо крупных гипермаркетов.

Как рассказал первый вице-президент Торгово-промышленной палаты, член Украинского совета бизнеса Михаил Непран в новом выпуске на YouTube-канале "Суперпозиция", украинский ритейл уже имеет опыт адаптации к кризисам, поэтому нынешние вызовы в сфере безопасности могут существенно изменить подходы к торговле.

По словам Непрана, крупные торговые сети могут все чаще отказываться от хранения больших запасов товаров непосредственно в магазинах. Вместо этого в торговых залах могут оставаться только демонстрационные образцы, тогда как основную продукцию будут доставлять покупателям после оформления заказа.

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В целом, подобная модель уже применялась в Украине во время экономического кризиса 2008 года на мебельном рынке. Тогда покупатели выбирали товар по выставочным образцам, после чего ждали его изготовления или доставки в течение нескольких недель. Такой подход позволял бизнесу не замораживать значительные средства в крупных товарных запасах.

По словам Непрана, аналогичная практика применялась и во время пандемии COVID-19. В магазинах бытовой техники полки были частично пусты, однако покупатели могли оформить заказ на нужный товар и получить его позже. Поэтому, по его мнению, у украинского бизнеса уже есть отработанные механизмы работы в кризисных условиях.

И все же нынешняя ситуация отличается тем, что главным фактором становится уже не экономия, а безопасность. Именно из-за рисков российских обстрелов крупные складские помещения и гипермаркеты могут постепенно терять свою привлекательность.

Непран предположил, что развитие торговли будет происходить "по спирали", а Украина частично вернётся к модели средних и небольших магазинов. Он считает, что такой формат может оказаться не только более безопасным, но и обеспечить более персонализированное обслуживание, когда продавцы лучше знают своих постоянных клиентов и их потребности.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что речь не идет о скором исчезновении крупных торговых сетей. По его словам, они продолжат работу, однако потребители смогут самостоятельно выбирать между посещением крупных торговых центров и более компактных магазинов с учетом существующих рисков для безопасности.

По мнению Непрана, украинскому бизнесу придется адаптироваться к новой реальности, ведь война заставляет менять устоявшиеся подходы к организации торговли и логистики. Он подчеркнул, что вместо попыток работать по довоенным моделям необходимо учитывать современные вызовы и искать новые решения, которые будут соответствовать нынешним условиям.

Напомним, что 5 августа Россия нанесла один из самых масштабных ударов по украинскому бизнесу. В частности, за одну ночь враг атаковал склады, логистические центры и производственные объекты ряда крупных компаний, среди которых NOVUS, "Новая почта", ROZETKA, "Эпицентр" и Fozzy Group. Помимо того, что в результате обстрела были разрушены ключевые объекты, компании также понесли потери среди своих сотрудников.

При этом, как отметил председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев, у государства в настоящее время нет финансовой возможности напрямую компенсировать бизнесу убытки от российских обстрелов из бюджета. По его словам, единственным реальным источником возмещения таких потерь в будущем остаются репарации, которые Украина должна получить от России.