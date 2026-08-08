У магазинах "Сільпо" попередили про проблеми з поставками продуктів (фото)

Столичні супермаркети попереджають покупців про затримки з поставками деяких продуктів. Проблеми у торгівельних мереж виникли після російських ударів по складах.

Одна з відвідувачок магазину помітила зникнення овочів та фруктів з відповідного відділу. Жінка висловила сум та тривогу з приводу даної ситуації.

Допис відвідувачки

Овочевий відділ у магазині Фото: соцмережi Замість овочів та фруктів на вітрині мінеральна вода Фото: соцмережi

У магазині їй відповіли, що росіяни атаки знищили важливі склади зберігання продукції, через що у торгівельних точках тимчасово може бути значно менший вибір товарів, а окремі позиції можуть бути взагалі відсутні.

Фото: скріншот

Столичні супермаркети мережі "Сільпо" також попередили покупців про проблеми з поставками товарів та продуктів. Низка магазинів, як інформують відвідувачі, вже розмістила відповідні оголошення.

Порожні вітрини в магазині Фото: соцмережі Порожні вітрини в магазині Фото: соцмережi

"Через наслідки ворожої атаки на нашу логістичну інфраструктуру деякі товари потребують більше часу на доставку", — констатують у торгівельній мережі та запевняють, що невдовзі вітрини знову будуть забиті продуктами.

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Фото: соцмережі

Натомість покупці запевнили у своїй відданості магазинам.

Дефіцит продуктів у супермаркетах

У "Сільпо" повідомляли, що внаслідок російського обстрілу 6 серпня на двох розподільчих центрах виникли пожежі. Внаслідок атак на одному з розподільчих центрів загинули 2 працівників, ще 4 людей загинули на залізничній станції, куди пішли, щоб повернутися з іншого розподільчого центру додому. Загалом тоді постраждало 20 співробітників.

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