В магазинах "Сильпо" предупредили о проблемах с поставками продуктов (фото)

Столичные супермаркеты предупреждают покупателей о задержках с поставками некоторых продуктов. Проблемы у торговых сетей возникли после российских ударов по складам.

Одна из посетительниц магазина заметила исчезновение овощей и фруктов из соответствующего отдела. Женщина выразила сожаление и беспокойство по поводу сложившейся ситуации.

Сообщение посетительницы

Овощной отдел в магазине Фото: соцсети Вместо овощей и фруктов на витрине — минеральная вода Фото: соцсети

В магазине ей ответили, что в результате российских атак были уничтожены важные склады для хранения продукции, из-за чего в торговых точках временно может быть значительно меньший выбор товаров, а отдельные позиции могут вообще отсутствовать.

Фото: скриншот

Столичные супермаркеты сети "Сильпо" также предупредили покупателей о проблемах с поставками товаров и продуктов. Как сообщают посетители, ряд магазинов уже разместил соответствующие объявления.

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Пустые витрины в магазине Фото: соцсети Пустые витрины в магазине Фото: соцсети

"Из-за последствий вражеской атаки на нашу логистическую инфраструктуру на доставку некоторых товаров требуется больше времени", — отмечают в торговой сети и уверяют, что вскоре витрины снова будут заполнены продуктами.

Фото: соцсети

В свою очередь покупатели заверили магазины в своей поддержке.

Дефицит продуктов в супермаркетах

В "Сильпо" сообщили, что в результате российского обстрела 6 августа на двух распределительных центрах возникли пожары. В результате атак на одном из распределительных центров погибли 2 сотрудника, еще 4 человека погибли на железнодорожной станции, куда они направились, чтобы вернуться из другого распределительного центра домой. Всего тогда пострадали 20 сотрудников.

Напомним, что Фокус"сообщал, что за одну ночь Россия нанесла масштабный удар по украинскому бизнесу. Под ударом оказались логистические центры, склады и производственные объекты NOVUS, "Новой почты", ROZETKA, "Эпицентра", Fozzy Group, INTERTOP, PUMA, Toyota Украина и других компаний.

Советник президента Украины, специалист по радиотехнологиям Сергей "Флеш" Бескрестнов рассказал, что владельцы бизнеса начали получать электронные письма от мошенников с предложениями защитить свой бизнес от атак дронов.