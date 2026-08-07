Купить "иммунитет" от "Шахедов": бизнесу приходят письма с предложением откупиться от атак, — "Флеш"

В Украине зафиксировали новую схему вымогательства: предприниматели начали получать анонимные письма от якобы "владельцев Шахедов" с предложением заплатить деньги в обмен на защиту от ударов.

Украинским владельцам бизнеса начали поступать письма по электронной почте, в которых неизвестные призывают их договориться, "пока не поздно", чтобы якобы уберечь свои объекты от атак дронов. О новой схеме рассказал советник президента Украины и специалист по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов ("Флеш").

"Для вашего руководства, прочтите внимательно. Объекты вашей компании являются нашими военными целями. Уничтожению подлежат АЗС, склады, логистика. Все объекты отмечены и будут атакованы. Пока не поздно, мы предлагаем договориться, другого варианта не будет", — говорится в одном из таких писем, образец которого показал "Флеш".

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Для связи с "владельцами" дронов предлагается обратиться через указанный Telegram-канал. Также мошенники предупреждают предпринимателей, что те могут не поверить и обратиться с письмом в Службу безопасности Украины, однако это "ничего не изменит".

"Флеш" показал анонимные мошеннические письма, которые начали поступать предпринимателям

Кроме того, в письме говорится, что "война уже давно стала бизнесом" и что предприниматели могут защитить свои объекты только самостоятельно, "договорившись" с представителем "владельцев" дронов.

"Если мы договоримся, ваш бизнес не пострадает так сильно, как у других", — отмечается в конце письма.

Советник президента Украины заявляет, что таким письмам нельзя верить.

"Я надеюсь, что у всех хватит мудрости не верить в эту чепуху", — написал "Флеш".

Удары РФ по складам в Украине — последние новости

Стоит напомнить, что в последнее время Россия усилила удары по объектам украинского бизнеса. Так, во время обстрела столицы и Киевской области в ночь на 5 августа враг разрушил как минимум 10 складов. Под ударом оказались объекты NOVUS, "Новой почты", ROZETKA, "Эпицентра", Fozzy Group, INTERTOP, PUMA, Toyota Украина и других компаний.

На днях в компании Rozetka заявили, что масштабы убытков в результате атаки РФ на объекты компании стали самыми крупными в её истории.

Кроме того, недавно россияне с помощью дронов уничтожили крупный склад компании "Биосфера" в Днепре.