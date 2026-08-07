Купити "імунітет" від "Шахедів": бізнесу надходять листи з пропозицією відкупитися від атак, — "Флеш"

В Україні зафіксували нову схему здирництва: підприємці почали отримувати анонімні листи від нібито "власників Шахедів" із пропозицією заплатити гроші в обмін на захист від повітряних ударів.

Українським власникам бізнесу почали надходити листи електронною поштою, в яких невідомі закликають їх домовитися, "доки не пізно", щоб нібито вберегти свої об'єкти від дронових атак. Про нову схему розповів радник президента України і фахівець з радіотехнологій Сергій Бескрестнов ("Флеш").

"Для вашого керівництва, прочитайте уважно. Об'єкти вашої компанії є нашими військовими цілями. Знищенню підлягають АЗС, склади, логістика. Всі об'єкти позначені та будуть атаковані. Доки не пізно, ми пропонуємо домовитися, іншого варіанту не буде", — йдеться в одному з таких листів, зразок якого показав "Флеш".

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Для зв'язку з "власниками" дронів пропонується звернутися за вказаним Telegram-каналом. Також шахраї попереджають підприємців, що ті можуть не вірити і звернутися з листом до Служби безпеки України, проте це "нічого не змінить".

"Флеш" показав анонімні шахрайські листи, які почали надходити підприємцям

Також у листі йдеться про те, що "війна вже давно стала бізнесом", і що підприємці можуть вберегти свої об'єкти тільки самостійно, "домовившись" з представником "власників" дронів.

"Якщо ми домовимося, ваш бізнес не постраждає так критично, як в інших", — наголошується наприкінці листа.

Радник президента України каже, що подібним листам вірити не можна.

"Я сподіваюся, що всім вистачить мудрості не вірити в цю нісенітницю", — написав "Флеш".

Удари РФ по складах в Україні — останні новини

Варто нагадати, що останнім часом Росія посилила удари по об'єктах українського бізнесу. Так, під час обстрілу столиці та Київщини у ніч на 5 серпня ворог зруйнував щонайменше 10 складів. Під ударом опинилися об'єкти NOVUS, "Нової пошти", ROZETKA, "Епіцентру", Fozzy Group, INTERTOP, PUMA, Toyota Україна та інших компаній.

Днями у компанії Rozetka заявили, що масштаби збитків внаслідок атаки РФ на об'єкти компанії стали найбільшими в її історії.

Також нещодавно росіяни дронами знищили великий склад компанії "Біосфера" у Дніпрі.