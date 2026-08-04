"Полностью уничтожено": россияне разрушили в Днепре склад компании "Биосфера"

Во время атаки российских беспилотников 3 августа в Днепре под ударом оказался крупный складской комплекс, в том числе склад компании Biosphere Corporation — производителя товаров для дома и гигиены.

В результате атаки на месте вспыхнул масштабный пожар, в результате чего склад компании "Биосфера" был полностью уничтожен. Об этом вечером 4 августа сообщил основатель и генеральный директор компании Андрей Здесенко в Facebook.

"К сожалению, прошлой ночью мы потеряли один из логистических объектов корпорации "Биосфера", — рассказал Здесенко.

По его словам, под ударом россиян оказался складской комплекс, частью которого был также склад компании площадью 20 тысяч квадратных метров. В результате атаки никто из сотрудников не пострадал благодаря соблюдению протоколов безопасности.

Несмотря на то, что, по словам Здесенко, спасатели непрерывно работали на месте возгорания, склад не удалось спасти. Корпорация потеряла здание склада, технику и готовую продукцию, которая хранилась в помещениях.

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Россияне с помощью дронов уничтожили в Днепре склад корпорации "Биосфера"

Кроме того, генеральный директор сообщил, что потеря этого склада в Днепре повлияла на логистические процессы компании. Однако корпорация продолжает работать, перестраивая логистику и перераспределяя запасы продукции.

Россияне атаковали склады в Днепре — что известно

Глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа сообщил вечером 3 августа, что россияне атаковали дронами склады с продуктами в пригороде Днепра. В результате обстрела вспыхнул сильный пожар.

Последствия российского нападения на склады с продуктами в Днепре 3 августа

Утром 4 августа ГСЧС сообщила, что враг нанес удар по складам с продуктами. Информации о погибших или раненых в результате атаки не поступало.

Впоследствии стало известно, что в Днепре под ударом россиян оказался, в частности, складской комплекс украинского производителя мороженого "Ласунка". Компания сообщила, что огонь полностью уничтожил продукцию, которую готовили к отправке в магазины по всей стране.

Напомним, 4 августа на странице АО "Одессагаз" сообщили, что российская ракета "Оникс" повредила газопровод вблизи Одессы.

Начальник Бериславской городской военной администрации Александр Алчиев сообщил 4 августа, что враг уничтожил самый старый деревянный храм на юге Украины.